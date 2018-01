Giá nông sản hôm nay 12/1: Cà phê trụ vững trên 36 triệu/tấn, giá tiêu tiếp tục "đỏ sàn"

(Dân Việt) Cập nhật giá nông sản mới nhất, theo ghi nhận của PV, giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên không đổi, duy trì ở mức 36,1 - 36,8 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, thị trường giao dịch ảm đạm khi giá chỉ đạt 61.000-64.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 12/1 không đổi, thị trường giao dịch trong khoảng 36.100-36.800 đồng/kg. Ảnh: Trần Hiền

Giá cà phê hôm nay ổn định

Theo khảo sát của PV, hôm nay 12/1 giá cà phê tại thị trường Việt Nam không thay đổi so với hôm qua, đạt từ 36,1 - 36,8 triệu đồng/tấn, tức 36.100-36.800 đồng/kg. Chỉ có cà phê tại huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) tăng nhẹ 100 đồng/kg, lên mức 36.300 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên ổn định "ăn theo" giá cà phê Robusta trên sàn London, khi chốt phiên đêm qua, giá kỳ hạn giao tháng 3/2018 chỉ tăng nhẹ 1 USD/tấn, tương đương 0,06% lên mức 1.727 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng chỉ tăng nhẹ 1 USD/tấn hoặc giảm nhẹ 1 – 2 USD/tấn (kỳ hạn giao tháng 7/2018).

Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 05/18 giảm 1,10 cent/lb hay -0,87% xuống còn 125,25 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm 1,00 – 1,15 cent/lb.

Trong sáng nay, giá cà phê nhân xuất khẩu tại khu vực cảng TP.Hồ Chí Minh đạt 38,3 triệu đồng/tấn, tương đương mức 1.646 USD/tấn của ngày hôm qua, trừ lùi 80 USD/tấn (giá FOB).

Giá cà phê hôm nay 12/1 tại một số thị trường. Nguồn: tintaynguyen

Trên thị trường thế giới, các thương nhân quốc tế vẫn cho rằng cần xem xét thêm về các dự báo sản lượng của Việt Nam, Brazil và Honduras, bởi sản lượng cà phê dự báo tăng nhưng tình hình xuất khẩu các quốc gia này vẫn đang trong tình trạng thắt chặt và xu hướng hiện nay là không rõ ràng. Đặc biệt là Brazil khi giá nội địa manh nha cao hơn giá xuất khẩu nên giao dịch rất trầm lắng.

Trong khi đó, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo nguồn cung cà phê toàn cầu niên vụ 2017/2018 tăng 0,7% so với niên vụ trước, ước đạt 158,7 triệu bao, dẫn đến khả năng dư cung khiêm tốn khoảng 1,18 triệu bao. Tồn kho cà phê Arabica chứng nhận đạt chuẩn sàn ICE Futures US tại New York tăng 5.024 bao vào ngày 09/01/2018, đăng ký tồn kho 1.997.094 bao. Tồn kho cà phê Robusta chứng nhận đạt chuẩn sàn ICE Futures Europe tại London giảm 26.000 bao tức giảm 1,29% trong tuần giao dịch tính đến ngày 08/01/2018, đăng ký tồn kho 1.988.000 bao.

Giá tiêu giảm thêm từ 1.000-2.000 đồng/kg, xuống mức thấp kỷ lục

Giá tiêu nguyên liệu tại Việt Nam hôm nay tiếp tục giảm, giao dịch phổ biến từ 61.000-63.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ

Do sức mua trên thị trường yếu, các doanh nghiệp cũng chưa tìm được thị trường mới cho năm 2018 nên trong sáng nay 12/1, giá tiêu tại một số vùng nguyên liệu tại Việt Nam vẫn tiếp tục giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg tuỳ địa bàn. Giá giao dịch phổ biến từ 61.000-63.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai đồng loạt về mức 61.000 đồng/kg; tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện chỉ đạt 62.000 đồng/kg, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch tại mức 63.000 đồng/kg tiêu đầu giá.

Bảng so sánh giá hồ tiêu hôm nay, đơn vị tính: VND/kg (tham khảo):