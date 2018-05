Giá nông sản hôm nay 12/5: Cà phê tăng trở lại, giá tiêu năm nay vẫn sẽ lẹt đẹt

(Dân Việt) Cập nhật giá nông sản hôm nay 12/5: Sau 3 ngày liên tiếp giảm giá mạnh, sáng nay thị trường cà phê Tây Nguyên đã có sự hồi phục khi tăng trở lại 200 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay vẫn im ắng, giao dịch phổ biến từ 58.000-60.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê nguyên liệu tại Việt Nam sáng nay đã hồi phục trở lại, với mức tăng 200 đồng/kg. Ảnh minh hoạ

Giá cà phê hồi phục

Theo ghi nhận của PV, sáng nay giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên đã có dấu hiệu hồi phục khi các đại lý, doanh nghiệp thu mua điều chỉnh tăng 200 đồng/kg. Hiện, giá cà phê được giao dịch phổ biến từ 35.600 - 35.900 đồng/kg.

Giá cà phê giao về kho TP.Hồ Chí Minh hiện ở mức 37.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ hạt đen vỡ 5% tại cảng TP.Hồ Chí Minh hiện đạt 1.618 USD/tấn, trừ lùi 140 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại một số thị trường. Nguồn: giacaphe

Phiên giao dịch hôm qua, thị trường London bắt đầu với một mức tăng nhẹ nhàng, trong khi thị trường New York bắt đầu ngày khá ổn định. Vào buổi chiều ngày hôm qua, thị trường New York bắt đầu nhận hỗ trợ và chuyển sang vùng tích cực, trong khi thị trường London bật trở lại từ mức thấp để giao dịch với mức ngang bằng so với hôm trước nữa.

Kết thúc phiên giao dịch, thị trường London đã phục hồi 78,9% mức lỗ trước đó, tăng 15 USD/tấn kì hạn giao tháng 7/2018, đạt 1.758 USD/tấn. Điều này đã góp phần ngăn đà giảm và đẩy giá cà phê nguyên liệu tại Việt Nam tăng trở lại 200 đồng/kg.

Giá tiêu không đổi, giữ ở mức thấp

Trên thị trường hồ tiêu, do đang thiếu lực mua từ các nhà xuất khẩu vào những ngày đầu tháng, cộng với một lượng tiêu đen xô khá lớn đang từ Campuchia chuyển về nên giá tiêu vẫn rất lẹt đẹt. Tuy thị trường hôm nay đã ngừng giảm, song giá giao dịch ở mức rất thấp, chỉ đạt từ 58.000-60.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng nguyên liệu. Nguồn: tintaynguyen

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ NN&PTNT, sản lượng tiêu Việt Nam hiện đạt khoảng 240.000 tấn, chiếm gần 48% sản lượng tiêu thế giới.

Trong năm 2017, Việt Nam xuất khẩu được 215.081 tấn tiêu, tăng 20% so năm 2016 nhưng kim ngạch giảm đến 22,2%, chỉ đạt chưa tới 1,2 tỉ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất khẩu 86.849 tấn, đạt 307 triệu USD, giảm 34%.

Báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tại Hội nghị tổng kết ngành hồ tiêu năm 2017 tổ chức hôm qua (11.5) nhận định: 2017 là năm giá tiêu giảm thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và dự báo mức giá năm nay cũng không thể khá hơn. Nguyên nhân chủ yếu là cung vượt cầu quá lớn.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VPA cho biết số lượng tiêu tồn kho toàn thế giới từ năm 2016 chuyển sang 2017 đạt 86.000 tấn, từ 2017 chuyển sang 2018 lên tới 103.746 tấn. Lượng hàng tồn kho của Việt Nam hiện nay khoảng 160.000 tấn, đủ cung cấp 20% nhu cầu sử dụng của thế giới trong vòng 1 năm.

“Cộng thêm nguồn cung từ các nước sản xuất tiêu vẫn duy trì ổn định, như vậy cho dù Việt Nam bị mất mùa thì nguồn cung toàn cầu năm 2018 vẫn sẽ cao hơn 2017 khoảng 30.000 tấn. Trong khi tiêu thụ chỉ tăng khoảng 2,6% mỗi năm, tương đương 10.000 – 12.000 tấn. Đây là lí do chính khiến giá tiêu khó có thể tăng lên trong năm nay”, ông Hải thông tin.

Ông William, Giám đốc Nedspice Việt Nam cho rằng: Giải pháp duy nhất cho các doanh nghiệp tiêu Việt Nam hiện nay là cần củng cố liên kết với nhà nông, tuân thủ đúng các nguyên tắc an toàn thực phẩm, tạo ra sản phẩm tốt nhất để đưa tiêu Việt Nam vào các thị trường khó tính nhất, bán với giá cao nhất.

Bên cạnh đó, áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc để quản lý triệt để chất lượng tiêu; giảm tối đa chi phí và xây dựng các chiến lược ngắn hạn, cụ thể trong thời gian tới.