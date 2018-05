Giá nông sản hôm nay 14/5: Giá cà phê ì ạch tăng trở lại, giá tiêu khó đi lên trong năm nay

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 14/5 tiếp tục tăng nhẹ ở mức 200 đồng/kg, hiện giá cà phê được giao dịch ở mức 35.800 – 36.100 đồng/kg. Trong khi đó, Brazil được dự báo có mùa bội thu, với sản lượng cao kỉ lục. Giá tiêu trong nước vẫn đang trên đà giảm. Theo các chuyên gia, 2017 là năm giá tiêu giảm thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và dự báo mức giá năm nay cũng không thể khá hơn.

Giá cà phê vẫn đang tăng trở lại nhưng rất chậm

Giá cà phê tăng nhẹ 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 14/5 tăng nhẹ 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 35.800 – 36.100 đồng/kg.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil Cecafé, trong tháng 4/2018, Brazil đã xuất khẩu 1,98 triệu bao loại 60kg, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù duy trì ổn định so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu cà phê tháng 4 của Brazil thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2014 hay 2015, khi lượng xuất khẩu cà phê của Brazil đạt gần 3 triệu bao, xác nhận xu hướng giảm thị phần của Brazil trên thị trường cà phê toàn cầu.

Cecafé cho biết xuất khẩu lũy kế cà phê xanh niên vụ 2017/18, chính thức bắt đầu từ tháng 7, đạt 23,05 triệu bao vào thời điểm kết thúc tháng 4 vừa qua, so với mức 25,1 triệu tấn so với cùng kỳ niên vụ trước và 27,54 triệu bao cùng kỳ 2 niên vụ trước. Phần lớn các nhà phân tích dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2018/19 của Brazil sẽ đạt gần 60 triệu bao, có thể sẽ là mức sản lượng cao kỷ lục.

Phần lớn các lô cà phê xanh xuất khẩu trong tháng 4 là cà phê Arabica (1,92 triệu bao) do các nhà sản xuất cà phê Robusta nội địa vẫn chưa phục hồi sản lượng sau thời kỳ suy giảm sản lượng kéo dài. Xuất khẩu cà phê Robusta của Brazil dự báo tăng trong vụ thu hoạch tới.

Việt Nam cũng đã báo cáo xuất khẩu cà phê, chủ yếu là cà phê Robusta, trong tháng 4 đạt 155.689 tấn, tương đương 2.594.817 bao, nâng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2018 lên tổng cộng 685.068 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân tăng là do sản lượng vụ mùa vừa qua đạt mức kỷ lục với ước tính khoảng 1,7 – 1,72 triệu tấn và do đó, còn hơn 40% khối lượng cà phê đang chờ được đưa xuống tàu, một con số được đánh giá là ở mức trung bình.

Giá tiêu hôm nay vẫn đang trên đà giảm

Giá tiêu vẫn đi xuống

Sau nhiều ngày giảm, giá hồ tiêu nguyên liệu tại một số tỉnh phía Nam ngày hôm nay đã chững lại ở mức 59.000 đồng/kg. Thị trường tiêu nội địa thường thiếu lực mua từ nhà xuất khẩu vào những ngày đầu tháng, trong khi nguồn tin thị trường cho biết một khối lượng đáng kể hạt tiêu đen xô vụ mới từ thị trường Campuchia đang chảy mạnh vào nước ta trong vài ngày qua đã làm cho giá tiêu trong nước chững lại. Lực mua của nhà đầu cơ nhỏ lẻ tại thị trường nội địa gần như cũng giảm hẳn khi giá tiêu đen xô hồi phục về mức 60.000 đồng/kg khoảng 3 tuần trước đây, vào lúc nhà nông trồng tiêu vẫn còn đang thu hoạch giai đoạn cuối.

Báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu VN tại Hội nghị tổng kết ngành hồ tiêu năm 2017 tổ chức 11/5 nhận định: 2017 là năm giá tiêu giảm thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và dự báo mức giá năm nay cũng không thể khá hơn. Nguyên nhân chủ yếu là cung vượt cầu quá lớn.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch hiệp hội, cho biết số lượng tiêu tồn kho toàn thế giới từ năm 2016 chuyển sang 2017 đạt 86.000 tấn, từ 2017 chuyển sang 2018 lên tới 103.746 tấn. Lượng hàng tồn kho của VN hiện nay khoảng 160.000 tấn, đủ cung cấp 20% nhu cầu sử dụng của thế giới trong vòng 1 năm.

“Cộng thêm nguồn cung từ các nước sản xuất tiêu vẫn duy trì ổn định, như vậy cho dù VN, nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, nếu mất mùa thì nguồn cung toàn cầu năm 2018 vẫn sẽ cao hơn 2017 khoảng trên 30.000 tấn. Trong khi tiêu thụ toàn cầu chỉ tăng khoảng 2,6% mỗi năm, tương đương 10.000 - 12.000 tấn. Điều này sẽ tạo áp lực trực tiếp, khiến giá hồ tiêu khó có thể đi lên trong năm nay”, ông Hải thông tin.