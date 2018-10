Giá nông sản hôm nay 17/10: Giá cà phê tăng thêm 100 đồng/kg, giá tiêu không nhúc nhích

(Dân Việt) Hôm nay 17/10 tại các địa phương trọng điểm cho thấy, giá mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu có diễn biến khác nhau. Cụ thể: giá cà phê tăng thêm 100 đồng, lên mức cao nhất là 37.400 đồng/kg, trong khi đó giá tiêu vẫn đứng im không nhúc nhích, ở quanh mốc 54.000-56.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng nhẹ

Tại Tây Nguyên giá cà phê hiện dao động trong khoảng 36.700 – 37.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang giữ ở mức 36.700 đồng/kg, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp đang có giá 36.600.

Cà phê đã tăng thêm 100 đồng/kg, lên mức 37.400 đồng. Ảnh minh họa

Không hổ danh là thủ phủ cà phê của cả nước, giá cà phê hôm nay 17/10 tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk), Ea H'leo (ĐắkLắk) đang dao động trong khoảng 37.200 – 37.400 đồng/kg. Tại huyện Buôn Hồ giá cà phê ở mức 37.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay cũng ở mức 37.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự giá cà phê tại Kon Tum và Đắk Nông hiện đang là 37.200 đồng/kg.

Theo thông tin từ Cục xuất nhập khẩu, trong 10 ngày đầu tháng 10, giá cà phê trong nước tăng theo giá thế giới. Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng một tháng nữa Việt Nam sẽ bước vào vụ thu hoạch niên vụ 2018 - 2019, khi đó nguồn cung sẽ tăng.

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, xuất khẩu cà phê tháng 9 đạt 120.600 tấn, trị giá 212,1 triệu USD, giảm 21,3% về lượng và giảm 24,8% về trị giá so với tháng 8. Tuy nhiên, có số này cao hơn 50,9% về lượng và tăng 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng xuất khẩu cà phê đạt 1,447 triệu tấn, trị giá 2,75 tỷ USD, tăng 18,8% về lượng, nhưng giảm 0,5% về trị giá so với 9 tháng năm 2017.

Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê tháng 9 đạt 1.758 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2016, giảm 4,5% so với tháng trước và giảm 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt 1.901 USD/tấn, giảm 16% cùng kỳ.

Trong tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu sang các thị trường lớn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu cà phê sang Đức tăng 43,9% về lượng và tăng 2,2% về trị giá, đạt 15,6 nghìn tấn, trị giá gần 25 triệu USD. Mỹ tăng 67% về lượng và tăng 20% về trị giá, đạt trên 10 nghìn tấn cùng trị giá 16,9 triệu USD.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê sang Đức tăng 14,4% về lượng, nhưng giảm 6,6% về trị giá; trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 3,6% về lượng và 20% về trị giá.

Trên thị trường thế giới, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đang tăng 6 USD (tăng 0,35%) đứng ở mức 1744 USD/tấn.

Trong khi tại New York, giá cà phê Arabica giảm 1,7 USD, mức giảm 1,42% đứng ở mức 117,65 cent/lb.

Giá tiêu không đổi

Giá tiêu hôm nay 17/10, giá hồ tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay đi ngang nhưng vẫn có giá cao nhất 3 tháng qua, giao động ở mức từ 54.000 – 56.000 đồng/kg.

Theo đánh giá giá hạt tiêu đen tăng từ 8,2 – 10,4% so với cùng thời điểm tháng trước do nhu cầu xuất khẩu tăng và thời tiết mưa nhiều đã hỗ trợ giá hạt tiêu trong nước.

Giá tiêu vẫn không hề thay đổi trong suốt nhiều ngày qua. Ảnh: IT

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu tháng 9 đạt 17.500 tấn, trị giá 50,65 triệu USD, giảm 21,3% về lượng và giảm 22,2% về trị giá so với tháng 8. So với cùng kỳ năm ngoái, kết quả này tăng 30,2% về lượng, nhưng giảm 21,3% về trị giá.

Lũy kế 9 tháng năm 2018, xuất khẩu hạt tiêu đạt 193.000 tấn, trị giá 634,67 triệu USD, tăng 6,8% về lượng, nhưng giảm 34,2% về trị giá so với 9 tháng năm 2017.

Tháng 9, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng hạt tiêu đạt 2.898 USD/ tấn, giảm 1,3% so với tháng 8 và giảm 39,7% so với tháng 9/2017. Riêng giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu sang các thị trường Hà Lan, Malaysia, Canada, Italy, Pháp, Ba Lan tăng so với tháng 8.

Bình quân giá xuất khẩu tiêu đạt 3.290 USD/tấn trong tháng 9 giảm 38,4% so với cùng kỳ.

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu sang tất cả thị trường đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, giá xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 42,3%, xuống còn 4.852,2 USD/tấn; Hà Lan giảm 34%, xuống còn 4.272,2 USD/ tấn; Bỉ giảm 45,2%, xuống còn 4.167,7 USD/tấn.