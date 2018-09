Giá nông sản hôm nay 26/9: Giá cà phê trong nước thấp, xuất khẩu giảm, giá tiêu đi ngang

(Dân Việt) Khảo sát giá nông sản hôm nay 26/9, giá cà phê hôm nay giảm nhẹ 100 đồng/kg. Cà phê được giao dịch trong khoảng 32.200 – 32.800 đồng/kg. Trong khi đó giá hồ tiêu cũng đang duy trì mức thấp, hiện giá tiêu đang được giao dịch từ 49.000 – 51.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm, xuất khẩu cà phê cũng giảm

Giá cà phê lại giảm 100 đồng/kg

Sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua, khảo sát thị trường giá nông sản hôm nay 26/9, giá cà phê nguyên liệu tại các địa phương trọng điểm giảm nhẹ 100 đồng/kg. Giá cà phê Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 32.200 – 32.800 đồng/kg.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay tăng 400 đồng/kg đang giữ ở mức 32.200 đồng/kg, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp đang có giá 32.000 – 32.100 đồng/Kg.

Giá cà phê hôm nay tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk), Ea H'leo (ĐắkLắk) sau khi giảm 400 đồng đang dao động trong khoảng 32.700 – 32.800 đồng/kg. Giá cà phê tại huyện Buôn Hồ ở mức 32.600 đồng/kg.

Còn tại Gia Lai giá cà phê sau đang giữ ở mức 32.800 đồng/kg.

Tương tự giá cà phê tại Kon Tum đang có giá 32.600 đồng/kg.

Trong khi tại Đắk Nông giá cà phê ở mức 32.600 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 10 ngày giữa tháng 9/2018, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm và đứng ở mức thấp.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê 15 ngày đầu tháng 9/2018 đạt 59,3 nghìn tấn, trị giá 102,47 triệu USD, giảm 16,9% về lượng và giảm 21,3% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 8/2018, nhưng tăng 37% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2018, xuất khẩu cà phê đạt 1,385 triệu tấn, trị giá 2,64 tỷ USD, tăng 17,3% về lượng, nhưng giảm 1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 15 ngày đầu tháng 9/2018, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê đạt mức 1.728 USD/ tấn, giảm 5,2% so với 15 ngày đầu tháng 8/2018 và giảm 24,8% so với 15 ngày đầu tháng 9/2017. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt mức 1.906 USD/ tấn, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Giá hạt tiêu đi ngang

Giá tiêu vẫn ảm đạm

Cập nhật giá hồ tiêu hôm nay 26/9, thị trường hạt tiêu đang chững lại, giá đi ngang so với tuần trước đó. Giá tiêu đang giao dịch ở mức trung bình 50.000 đồng/kg

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu giá vẫn giữ ở mức cao nhất 51.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá 49.000 đồng/kg – đây là địa phương đạt mức giá thấp nhất trong ngày.