Giá nông sản hôm nay 27/2: Hồ tiêu phải trả giá quá đau, cà phê tiếp tục giảm giá

(Dân Việt) Cập nhật giá nông sản mới nhất hôm nay: Giá cà phê tại Tây Nguyên giảm 100 đồng/kg so với hôm qua; giá tiêu cũng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày 26/2. Đáng chú ý là so với cùng kỳ năm 2017, giá hạt tiêu xuất khẩu năm nay cũng sụt giảm mạnh ở tất cả các thị trường.

Giá xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 1/2018 giảm mạnh 45,9% so với cùng kỳ năm trước và giảm 6,4% so với tháng 12/2017, đạt 4.007 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại thị trường nội địa đã giảm về còn 62.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ Ngay sau ngày 26/2 giá tiêu tăng nhẹ thì hôm nay, giá thu mua hồ tiêu nguyên liệu tại một số tỉnh phía Nam đồng loạt giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk (huyện Ea H’leo), Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước ghi nhận giá tiêu sáng nay giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua; tỉnh Gia Lai (huyện Chư Sê), Đắk Nông (huyện Gia Nghĩa) và Đồng Nai ghi nhận giá giảm 1.000 đồng/kg. Với mức giảm này, giá hồ tiêu tại các tỉnh phía Nam hiện phổ biến trong khoảng 62.000 – 63.000 đồng/kg, cao nhất là 64.000 đồng/kg ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Với mức giá giảm gần như một nửa so với vụ trước, người tiêu trồng tiêu lao đao không dám thuê người hái. Theo các chuyên gia nông nghiệp, giá hồ tiêu lao dốc một phần ngoài yếu tố chất lượng, nguyên nhân mấu chốt do trên thị trường cung đã vượt cầu. Tại tỉnh Đắk Lắk, theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh này sẽ phát triển 16.000 ha hồ tiêu nhưng nay đã vượt lên 21.000 ha. Tại tỉnh Gia Lai, hiện đã có trên 16.000 ha, vượt gấp 3 lần quy hoạch. Trong khi đó diện tích tiêu tại tỉnh Đắk Nông thì đã vượt 4 lần. Thực tế hiện nay cho thấy mất mùa, mất giá chính là cái giá quá đắt ngành hồ tiêu đang phải trả cho những sai lầm trong quá trình phát triển rầm rộ trước đó. Đáng chú ý hơn, với hệ lụy này, ngành hồ tiêu không chỉ phải gánh hàng loạt khó khăn trong năm nay mà có khả năng kéo dài cả những năm về sau. Giá tiêu hôm nay tại một số tỉnh thành. Nguồn: tintaynguyen Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu năm 2018 xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường nước ngoài đạt 17.201 tấn, trị giá 68,93 triệu USD (tăng 106,7% về lượng và tăng 11,8% về kim ngạch so với tháng đầu năm 2017 và cũng tăng 36,7% về lượng và tăng 28% về kim ngạch so với tháng cuối năm 2017). Mặc dù lượng và trị giá xuất khẩu hạt tiêu trong tháng đầu năm 2018 tăng mạnh, nhưng giá xuất khẩu lại sụt giảm mạnh 45,9% so với cùng kỳ năm trước và giảm 6,4% so với tháng 12/2017, đạt 4.007 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2017, giá hạt tiêu xuất khẩu năm nay sụt giảm mạnh ở tất cả các thị trường. Hạt tiêu xuất khẩu đạt mức giá cao ở một số thị trường như: Xuất sang Australia đạt mức giá cao nhất 6.318,7 USD/tấn, giảm 29,8%; sang Bỉ đạt 6.288,5 USD/tấn, giảm 39%; sang Hà Lan đạt 6.051 USD/tấn, giảm 35%; sang Pháp đạt 5.982 USD/tấn, giảm 35,6%; sang Nhật Bản đạt 5.940 USD/tấn, giảm 41,6%. Mỹ là thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt tiêu của Việt Nam, chiếm 15,7% trong tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước và chiếm 17,8% trong tổng kim ngạch, đạt 2.697 tấn, trị giá 12,3 triệu USD (tăng 42% về lượng nhưng giảm 15,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017). Giá hạt tiêu xuất sang Mỹ giảm mạnh 40,7%, chỉ đạt 4.560 USD/tấn. Ấn Độ là thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 14,8% trong tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước và chiếm 13,7% trong tổng kim ngạch, với 2.545 tấn, trị giá 9,44 triệu USD (tăng 314,5% về lượng và tăng 140% về kim ngạch). Giá hạt tiêu xuất sang Ấn Độ giảm 42%, chỉ đạt 3.709 USD/tấn. Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ Theo khảo sát của PV, giá thu mua cà phê nguyên liệu tại các tỉnh Tây Nguyên trong sáng nay đồng loạt giảm thêm 100 đồng, về dao động trong khoảng 36.300 – 36.900 đồng/kg. Riêng giá cà phê tại huyện la Grai (Gia Lai) không đổi so với hôm qua. Những ngày gần đây, giá cà phê tại thị trường Tây Nguyên liên tục giảm. Ảnh: T.L Như vậy, giá cà phê nội địa đã giảm liên tiếp 3 trong 4 ngày gần nhất. Hiện tại, giá cà phê nguyên liệu tại khu vực Tây Nguyên đều chưa được 37.000 đồng/kg. Tại cảng TP.Hồ Chí Minh, giá cà phê nhân xuất khẩu hôm nay cũng giảm khoảng 7 USD/tấn, về mức 1.664 USD/tấn (giá FOB), trừ lùi không đổi ở 80 USD/tấn. Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 5 tại London cũng giảm trong phiên hôm qua, chốt phiên ở 1.744 USD/tấn, giảm 0,4% so với phiên trước đó, tương đương với mức giảm 7 USD/tấn. Tuy nhiên, thị trường cà phê arabica tại New York lại đang trên đà phục hồi tích cực, với giá arabica giao tháng 5 chốt phiên hôm qua ở 1,219 USD/pound, tăng 0,7% trong cả phiên. Theo nhận định của các thương nhân thế giới, giao thương cà phê tại thị trường Việt Nam dự đoán sẽ tăng lên trong vài ngày tới khi nông dân và công nhân tại các công ty cà phê quay trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Tag: giá nông sản hôm nay 27/2, giá cả thị trường, gia nong san hom nay, gia ca phe hom nay, gia tieu hom nay, giá cà phê hôm nay 27/2, giá tiêu hôm nay 27/2, giá hồ tiêu, giatieu, gia caphe, giá tiêu tây nguyên