Giá nông sản hôm nay 31/1: Cà phê giảm mạnh 500.000 đ/tấn, giá tiêu không đổi

(Dân Việt) Cập nhật giá nông sản hôm nay 31/1: Trên thị trường nội địa, sáng nay giá cà phê tại Tây Nguyên đã được điều chỉnh giá thu mua về mức 35.900-36.200 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó giá hồ tiêu gần như đứng im, giao dịch phổ biến từ 62.000-64.000 đồng/kg tiêu đầu giá.

Hiện các tỉnh Tây Nguyên đã vào cuối mùa thu hoạch cà phê. Giá cà phê nguyên liệu đang giao dịch trong khoảng 35.900 - 36.200 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với ngày 30/1. Ảnh: Trần Hiền

Giá cà phê hôm nay 31/1 giảm 500.000 đồng/tấn

Theo ghi nhận, trong sáng nay 31/1 giá cà phê tại thị trường Việt Nam và thế giới đều giảm khá mạnh. Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giảm 500 đồng/kg, về giao dịch tại mức 36.200 đồng/kg; tại Gia Lai, cà phê nguyên liệu có giá 36.300 đồng, trong khi đó giá cà phê tại địa bàn Lâm Đồng quay về mức dưới 36.000 đồng của tháng trước, còn 35.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô trong nước giảm, nguyên nhân là do giá cà phê robusta trên thị trường thế giới cũng giảm tương đối mạnh. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 30/1 lúc rạng sáng nay, giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm 23 USD/tấn hay -1,32%, xuống còn 1.717 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm từ 18 – 29 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2018 cũng giảm 2,55 cent/lb hay -2,00% xuống còn 124,65 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm từ 2,50 – 2,65 cent/lb.

Bảng giá cà phê hôm nay 31/1 tại một số thị trường trong nước và thế giới. Nguồn: VPA

Giá tiêu hôm nay 31/1 không đổi

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay giá hồ tiêu khá ổn định, hầu hết các vùng nguyên liệu tư thương đưa giá thu mua không đổi so với ngày hôm qua. Theo đó, giá tiêu được giao dịch chủ yếu từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay tại một số khu vực. Nguồn: tintaynguyen

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1.2018 tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 19,0 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng trước như: Sắt thép giảm 28,3%; giày dép giảm 11,5%; hàng dệt may giảm 7,2%. Đáng chú ý, trong nhóm mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng thì mảng nông nghiệp có gạo tăng 30,3%; xuất khẩu cà phê tăng 7,7%, đạt 340 triệu USD.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 1.2018 đạt 730 triệu USD, tăng 22%; rau quả đạt 320 triệu USD, tăng 36,4%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước, như cao su đạt 169 triệu USD, giảm 5,7% (lượng tăng 60,9%); hạt tiêu đạt 51 triệu USD, giảm 17,9% (tuy nhiên lượng xuất khẩu hồ tiêu tăng 43,5%).