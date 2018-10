Giá nông sản hôm nay 4/10: Giá cà phê giảm sau phiên tăng chóng mặt, giá tiêu tăng nhẹ

(Dân Việt) Theo ghi nhận từ thị trường nông sản, giá cà phê hôm nay 4/10 tại khu vực Tây Nguyên lại quay đầu giảm 300 đồng/kg sau 1 phiên tăng chóng mặt. Giá tiêu hôm nay tại hầu hết các vùng nguyên liệu không đổi, duy chỉ có tại Bình Phước, giá tiêu tại đây tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4/10 quay đầu giảm 300 đồng/kg. Ảnh minh hoạ: I.T

Cập nhật giá cà phê hôm nay 4/10: Quay đầu giảm sau phiên tăng sốc

Theo ghi nhận từ thị trường, giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm 300 đồng/kg sau khi có 1 phiên tăng giá mạnh tới 600 đồng/kg của ngày hôm qua.

Hiện giá cà phê nhân xô ở khu vực Tây Nguyên điều chỉnh xuống mức 33.700 - 34.300 đồng/kg, trong đó, giá cà phê tỉnh Lâm Đồng thấp nhất ở mức 33.700 đồng/kg và cao nhất tại Gia Lai đạt 34.300 đồng/kg.

Giá cà phê xuất khẩu giao tại cảng TP HCM giảm 16 USD/tấn xuống 1.559 USD/tấn, mức trừ lùi 45 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay tại một số thị trường. Nguồn: giacaphe

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm theo đà giảm của giá cà phê robusta trên thị trường kì hạn. Theo đó, ngày hôm qua giá cà phê giao tháng 11/2018 trên sàn London giảm 16 USD/tấn, về mức 1.588 USD/tấn. Thị trường cà phê arabica cũng không ngoại lệ, giảm 1,05 cent/lb kì hạn giao tháng 12/2018, chốt phiên còn 106,60 cent/lb.

Theo ước tính của Bộ NNPTNT, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 9 đạt 130.000 tấn, trị giá 225 triệu USD, giảm 15,2% về lượng và giảm 20,3% về trị giá so với tháng 8.

Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu cà phê nước ta đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 2,76 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái do giá cà phê xuất khẩu ngày càng giảm.

Cập nhật giá tiêu hôm nay 4/10: Tăng nhẹ tại Bình Phước

Theo ghi nhận từ thị trường, giá hồ tiêu hôm nay tại hầu hết các vùng nguyên liệu vẫn giữ nguyên, giao dịch từ 50.000 - 52.000 đồng/kg. Đáng chú ý tại địa bàn Bình Phước, giá tiêu sáng nay đã được điều chỉnh tăng từ 51.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch từ 50.000 - 52.000 đồng/kg, tuy có tăng nhẹ so với tháng 8 nhưng vẫn ở mức thấp. Ảnh minh hoạ: Nguyên Vỹ

Trong khi đó, giá hạt tiêu trắng đạt 83.000 đồng/kg, ổn định so với ngày đầu tháng 9, nhưng thấp hơn rất nhiều so với mức giá 124.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 9, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam đạt 8.500 tấn, trị giá 24,6 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 15% về trị giá so với cùng kỳ tháng 8. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tiêu tăng 34% về lượng nhưng giảm 20,3% về trị giá.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu hạt tiêu đạt 184.000 tấn, trị giá 608,79 triệu USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 34,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong nửa đầu tháng 9, giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân đạt 2.872 USD/tấn, giảm 2,9% so với nửa đầu tháng 8 nhưng giảm tới 40,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân đạt 3.308 USD/tấn, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2017.