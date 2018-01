Giá nông sản hôm nay (5/1): Giá cà phê vẫn tăng nhẹ, giá tiêu thấp nhất trong nhiều tháng

(Dân Việt) Mặc cho thị trường thế giới giảm nhẹ, giá cà phê hôm nay (5/1) tăng nhẹ, vẫn giữ được mức giao dịch từ 36.100 – 36.900 đồng/kg. Giá tiêu trong ngày hôm qua đã giảm mạnh 2 triệu đồng/tấn, tiếp tục giao dịch ở mức 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá cà phê vẫn giữ được mức tăng

Giá cà phê hôm nay vẫn tăng nhẹ mặc cho thị trường thế giới giảm

Giá cà phê hôm nay 5/1 tại Tây Nguyên vẫn giữ được mức tăng đã đạt được trong mấy ngày qua. Hiện giá cà phê hôm nay được thu mua trong khoảng 36.100 - 36.900 đồng/kg.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà trồng cà phê quốc gia Colombia, sản lượng cà phê của nước này trong tháng 12 là 231.000 bao, cao hơn 17.51% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã góp phần vào sản lượng tích lũy của quốc gia này trong 3 tháng, từ tháng 10. 2017 – 9.2018 là 440.000 bao, thấp hơn 10.08% so với cùng kỳ năm trước.

Liên đoàn các nhà trồng cà phê quốc gia Colombia cũng đã thông báo rằng xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 12 là 101.000 bao thấp hơn 6,87% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã góp phần vào dự đoán xuất khẩu cà phê của quốc gia này trong 3 tháng, từ tháng 10.2017 – 9.2018 vào khoảng 274.000 bao, thấp hơn 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta giảm ở tất cả các kì hạn. Kỳ hạn giao ngay tháng 1/2018 giảm 7 USD, còn 1.751 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 3/2018 giảm thêm 7 USD, còn 1.728 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm thêm 7 USD, còn 1.734 USD/tấn. Trong khi đó, giao dịch trên sàn ICE US – New York sôi động hơn, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 03/2017 tăng thêm 0,95 cent, lên 129,55 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng thêm 0,95 cent, lên 131,9 cent/lb.

Giá tiêu ở mức thấp nhất trong nhiều tháng

Giá tiêu đã giảm hơn một nửa giá so với cùng kì năm 2016

Giá tiêu hôm nay vẫn nối tiếp đà giảm, nhiều địa phương mất thêm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên giao động quanh mức 67.000 đến 69.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu có giá 69.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Tiêu tại Bình Phước chỉ còn 68.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu đã giảm sâu xuống mức 66.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay được giao dịch trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, giá hạt tiêu hiện tại đã giảm tới hơn một nửa (giá hạt tiêu tháng 12/2016 ở mức trên dưới 140.000 đ/kg). Không chỉ giảm mạnh về giá, hạt tiêu đang gặp áp lực về việc tiêu thụ. Nguyên nhân là do tiêu Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh lớn của hạt tiêu Brazil. Do trong mấy năm qua, nhiều diện tích trồng trọt ở nước này được nông dân chuyển sang trồng tiêu, nên năm nay, sản lượng tiêu ở Brazil tăng mạnh, ước tăng thêm 20.000-30.000 tấn so với năm 2016. Hạt tiêu Brazil có vị cay không bằng hạt tiêu Việt Nam, nhưng lại tạo sự yên tâm hơn đối với các nhà NK về dư lượng thuốc BVTV. Các nhà XK Brazil lại có khả năng giao hàng nhanh. Đặc biệt, giá tiêu Brazil đang ở mức rất cạnh tranh, chỉ khoảng 80.000 đ/kg.

Chính vì vậy, thông tin từ một số doanh nhân ngành hồ tiêu cho hay, nhiều thương nhân quốc tế đang tập trung mua hạt tiêu của Brazil. Bao giờ hết tiêu ở Brazil, họ mới mua tiêu của Việt Nam. Mà vụ tiêu ở Brazil sẽ kết thúc vào tháng 1 tới, đó là thời điểm Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới. Sản lượng vụ cũ vẫn còn, cộng với sản lượng từ vụ mới, khiến cho giá hạt tiêu ở thời điểm đầu năm 2018 vẫn có thể chỉ ở mức thấp như hiện nay.