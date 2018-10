Giá nông sản hôm nay 6/10: Giá cà phê tăng chóng mặt gần 1 triệu/tấn, giá tiêu tăng ở Đồng Nai

(Dân Việt) Theo ghi nhận từ thị trường nông sản hôm nay, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh 800 đồng/kg - mức giá tăng cao nhất từ đầu năm tới nay. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng nhẹ, giao dịch phổ biến từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 6/10 tại các tỉnh Tây Nguyên tăng tới 800 đồng/kg. Đây cũng là phiên tăng giá thứ 3 kể trong tuần này. Ảnh minh hoạ: I.T

Giá cà phê hôm nay tăng "chóng mặt" 800 đồng/kg

Theo ghi nhận từ thị trường nông sản, giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tăng mạnh, lên tới 800 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng tăng 800 đồng/kg, đạt 34.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk hiện ở mức 35.400 đồng/kg, tại Đắk Nông là 35.300 đồng/kg, còn tại Gia Lai giao dịch ở mức 35.500 đồng/kg.

Như vậy sau 3 phiên tăng giá mạnh trong tuần này, giá cà phê nguyên liệu tại Việt Nam đã tăng tới 1.800 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá cà phê nguyên liệu trong những phiên giao dịch gần đây đã tạo tín hiệu tích cực cho thị trường cà phê, nhất là trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch niên vụ 2018/2019.

Tại cảng TP.Hồ Chí Minh, giá cà phê xuất khẩu (FOB) hiện ở mức 1.610 USD/tấn, tăng 39 USD/tấn, trừ lùi hiện vẫn ở mức 45 USD/tấn. Mức giá này đã tăng 101 USD/tấn so với cuối tuần trước (ngày 29/9).

Giá cà phê hôm nay 6/10 tại một số thị trường. Nguồn: giacaphe

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta giao tháng 11 trên sàn kì hạn London ngày 5/10 tăng 2,1% lên 1.652 USD/tấn, tương đương tăng tới 39 USD/tấn. Giá cà phê arabica giao tháng 12/2018 trên sàn New York ngày 5/10 tăng 2% lên 109,1 UScent/pound.

Giá tiêu hôm nay tăng 2.000 đồng/kg tại Đồng Nai

Sau khi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg trong ngày hôm qua, giá tiêu hôm nay (6/10) đi ngang ở hầu hết các vùng nguyên liệu, duy chỉ có giá tiêu tại địa bàn Đồng Nai được điều chỉnh tăng lên 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện giao dịch tại mức 52.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giao dịch phổ biến từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ: I.T

Trong 10 ngày giữa tháng 9, giá hạt tiêu đen tại thị trường trong nước liên tục tăng nhẹ, thoát khỏi vùng "nguy hiểm" dưới 50.000 đồng/kg. Hiện, giá hồ tiêu cao nhất là tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giao dịch tại mức 54.000 đồng/kg; thấp nhất là tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai, giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá hạt tiêu trắng đạt 83.000 đồng/kg, ổn định so với ngày đầu tháng 9, nhưng thấp hơn nhiều so với mức giá 124.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2017. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm đạt 3.329 USD/tấn, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, diện tích trồng hồ tiêu trong 9 tháng đầu năm của nước ta đạt 152.200 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này gấp 3 lần so với quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là 50.000 ha.

Hiện nhu cầu từ các nước nhập khẩu hồ tiêu vẫn ở mức thấp trong khi nguồn cung từ các nước sản xuất vẫn tiếp tục được bổ sung, nhất là khi Indonesia, Malaysia, Brazil, Sri Lanka đã thu hoạch vụ mới và Việt Nam được dự báo trúng mùa trong năm 2019.