Giám sát được hơn 70% lượng thực phẩm từ các tỉnh đưa về TP.HCM

(Dân Việt) Sản xuất nông nghiệp tại TP.HCM chỉ đáp ứng được 20 – 30% nhu cầu thực phẩm của người dân, phần còn lại phải nhập từ các tỉnh. Cụ thể, rau quả sản xuất tại thành phố chỉ đáp ứng được 30%, động vật sống 10%, thủy sản chỉ 15 – 20%.

Việc thiết lập hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm xuyên suốt từ sản xuất đến bàn ăn cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành không chỉ về số lượng mà cả chất lượng và truy xuất được nguồn gốc.

Nguồn cung thực phẩm an toàn đưa về TP.HCM vẫn còn hạn chế. N.V

Tuy đã triển khai nhiều quy trình giám sát hiện đại từ đầu vào đến đầu ra, nhưng ông Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho rằng vẫn khó đảm bảo kiểm tra được hết chất lượng nguồn hàng. Đôi khi vẫn phát hiện các vi phạm về nhiễm khuẩn, dư lượng dù hợp đồng cam kết buộc cung cấp sản phẩm sạch.

Rất nhiều nông hộ đặt vấn đề cung cấp hàng cho hệ thống siêu thi Co.opmart. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của bà con còn nhỏ nên nguồn cung dễ trồi sụt. “Nhất là những khi thiếu hàng, nhiều nhà cung cấp gom đại sản phẩm từ các nơi về để giao cho kịp hợp đồng, không đảm bảo được chất lượng nguồn hàng” - ông Kiên kể.

Đồng tình, ông Nguyễn Phúc Khoa - Phó Tổng Giám đốc Saigon Satra nêu ví dụ ở Vissan - đơn vị do Satra quản lý cần khoảng 500.000 con heo/năm. Vissan phải mua từ rất nhiều nguồn nhưng số lượng đạt yêu cầu là rất ít, chưa kể các yêu cầu về VietGAP. Ông Khoa đề nghị nên phát huy hơn nữa vai trò từ tổ hợp tác, HTX là nơi kênh bán lẻ hiện đại ký hợp đồng trực tiếp. HTX sẽ điều chỉnh hành vi sản xuất của thành viên.

Về vấn đề này, đại diện Ban An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết trong năm 2017 đã chủ động phối hợp, ký kết với các tỉnh Long An, Lâm Đồng, Bình Thuận… phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và truy xuất được nguồn gốc. Đến nay, Ban đã cấp 168 giấy chứng nhận cho 73 trang trại cơ sở ở TP.HCM và các tỉnh với tổng sản lượng hơn 91.000 tấn/năm (chưa kể nước mắm, trứng gà).

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý đề án chuỗi thực phẩm an toàn TP.HCM cho biết, việc thiết lập hệ thống quản lý và chủ động liên kết ký thỏa thuận với các tỉnh đã giám sát được trên 70% nguồn sản phẩm từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ. “Tuy nhiên, sản lượng hàng hóa tham gia chuỗi vẫn còn hạn chế, người tiêu dùng vẫn chưa biết nhiều đến sản phẩm thuộc chuỗi an toàn thực phẩm” - bà Lan đánh giá.

Năm 2018, Ban An toàn thực phẩm đặt mục tiêu sẽ tiếp tục phối hợp ban quản lý chuỗi an toàn thực phẩm, các chi cục chuyên ngành của các tỉnh khảo sát và lựa chọn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng được yêu cầu của chuỗi để đưa vào chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố.