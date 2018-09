Hà Nội cảnh báo nhanh An toàn thực phẩm

TP.Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2018 số mẫu giám sát còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản trong rau, quả, chè; ô nhiễm vi sinh trong thịt; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thịt, thủy sản nuôi giảm 10% so với năm 2017. Số cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tăng 10% so với năm 2017.