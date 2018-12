Hà Nội có sàn giao dịch nông sản, chỉ cần bấm chuột muốn gì cũng có

(Dân Việt) Mới đây, TP.Hà Nội đã chính thức ra mắt hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn tại địa chỉ hn.check.net.vn. Đây được xem như một sàn giao dịch tạo ra sự kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp (DN) với sự quản lý, giám sát của Nhà nước nhằm tăng cường mối liên kết các khâu trong chuỗi sản xuất, từ đó đưa sản phẩm nông sản an toàn đến với người tiêu dùng dễ dàng hơn.

Cấp mã truy xuất cho hơn 3.200 sản phẩm

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hà Nội, hiện hệ thống này đã thực hiện cấp mã QR truy xuất nguồn gốc thông tin cho trên 3.200 dòng sản phẩm nông nghiệp, trong đó, có 200 dòng sản phẩm của 21 tỉnh, thành phố thuộc Ban điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho TP.Hà Nội. Hệ thống cũng đã cấp mã quản trị tài khoản cho 1.984 DN/cơ sở thuộc Sở NNPTNT quản lý.

Song song với ra mắt hệ thống này, Hà Nội cũng đang triển khai giới thiệu ứng dụng chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn tới các DN, đơn vị cung ứng thực phẩm cho Hà Nội.

Theo Sở NNPTNT, hiện nay nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trong 1 tháng của người dân Thủ đô rất lớn, trung bình trên 7.000 tấn lương thực, thực phẩm nông, lâm và thủy sản. Trong khi đó, khả năng sản xuất các mặt hàng thiết yếu của Hà Nội như thịt lợn, thịt gà mới cơ bản đủ nhu cầu, còn các mặt hàng khác như gạo chỉ đáp ứng khoảng 35%, thịt bò khoảng 15%, thủy hải sản chỉ đáp ứng được 5%... Số còn lại hàng ngày đều phải nhập từ các tỉnh, thành phố và nhập khẩu từ nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ NNPTNT, UBND TP.Hà Nội, Sở NNPTNT Hà Nội cùng thăm gian hàng giới thiệu các sản phẩm gạo sạch, gạo đặc sản của Công ty CP Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh (Hà Nội). Ảnh: M.H

Để đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô, thời gian qua, Hà Nội đã đẩy mạnh kết nối với 21 tỉnh, thành để phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn. Cụ thể, Sở NNPTNT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác về phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và sản phẩm động vật, rau an toàn, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm giữa Sở NNPTNT Hà Nội - Sở NNPTNT các tỉnh và Hợp tác xúc tiến thương mại nông nghiệp giữa Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận.

Đồng thời, Sở NNPTNT các tỉnh, thành viên trong Ban điều phối Chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho TP.Hà Nội đã tiếp tục tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố rà soát, quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và phát triển các vùng chuyên canh rau tập trung, tăng tỷ lệ vùng rau đạt tiêu chuẩn GAP, quy hoạch vùng chăn nuôi, giết mổ tập trung, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo hướng hữu cơ... nhằm mục đích cung cấp bữa ăn an toàn cho người dân và phát triển nông nghiệp bền vững.

Năm 2018, Sở NNPTNT Hà Nội và 21 tỉnh, thành đã xây dựng và phát triển được 543 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 166 chuỗi, đạt tỷ lệ 44% so với năm 2017. Trong đó, có 198 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận theo tiêu chí của Bộ NNPTNT. Riêng Hà Nội duy trì và phát triển 121 chuỗi có nguồn gốc động vật và thực vật.

Bên cạnh tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, vấn đề an toàn thực phẩm cũng được Ban điều phối đặc biệt chú trọng. Năm 2018, các tỉnh, thành phố đã phối hợp thanh tra, kiểm tra 1.290 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản; phát hiện 114 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính gần 1 tỷ đồng. Tổ chức đánh giá, phân loại và cấp hơn 400 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Riêng Sở NNPTNT Hà Nội, năm qua đã thực hiện kiểm dịch thú y trên 12 triệu con gia súc, gia cầm và gần 72.000 tấn sản phẩm động vật, bảo đảm cung ứng những sản phẩm có chất lượng và an toàn nhất cho người tiêu dùng Thủ đô…

Kiên trì nâng cao chất lượng chuỗi nông sản

Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho TP.Hà Nội năm 2018 tổ chức ngày 21.12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, kết quả thực hiện phối hợp giữa Hà Nội và 21 tỉnh, thành trong 3 năm qua đã góp phần rất quan trọng bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho Thủ đô. Có được thành công trên, bên cạnh sự chủ động, kiên trì của TP.Hà Nội là sự phối hợp tích cực của 21 tỉnh, thành phố.

Trước nhu cầu lớn về thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu mong muốn các địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất, kết nối với Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu về thực phẩm cho người tiêu dùng Thủ đô.

“Hiện thành phố đang đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tiến tới thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử nông, lâm, thủy sản, có sự gắn kết giữa người sản xuất, DN trên cơ sở giám sát, kiểm soát chất lượng hàng hóa của các cơ quan Nhà nước. Thành phố cũng sẽ chú trọng thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, để người tiêu dùng Thủ đô tin tưởng, lựa chọn nông sản an toàn của các tỉnh, thành phố” -ông Nguyễn Văn Sửu thông tin.

Đến dự hội nghị, ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ NNPTNT đặc biệt đánh giá cao chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau thịt an toàn của Ban điều phối. “Để phát triển được 543 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với hàng nghìn sản phẩm như hiện nay là điều không đơn giản. Chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực, kiên trì của Hà Nội, các tỉnh, thành và các DN, cơ sở sản xuất. Bộ NNPTNT cam kết đồng hành cùng các địa phương và DN trong chương trình này để phát triển nhiều chuỗi giá trị trên cả nước, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch hơn, an toàn hơn…” – Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh.