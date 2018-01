Hà Tĩnh: Hội Nông dân tiên phong giải cứu lợn và nông sản

(Dân Việt) Năm 2017 các cấp Hội nông (ND) tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực vào cuộc giải cứu lợn và kết nối tiêu thụ hàng ngàn tấn nông, thủy, hải sản cho bà con nông dân.

Ngày 17.1, Hôi ND Hà Tĩnh đã tổ chức Tổng kết công tác Hội và phong trào ND năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Hội ND Hà Tĩnh vào cuộc giải cứu lợn cho bà con nông dân bằng cách mở nhiều điểm bán thịt sạch

Ông Trần Trung Thành-Phó chủ tịch Hội ND Hà Tĩnh cho biết: Năm qua các cấp Hội ND ở Hà Tĩnh gặp vô vàn khó khăn, nông nghiệp mất mùa, dịch bệnh thiên thai liên tục xảy ra nhưng Phong trào Hội và ND được các cấp Hội triển khai bài bản vì vậy dành được nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt là tổ chức dịch vụ, tư vấn hỗ trợ ND.

Đến nay có 12/13 huyện thị thành lập được quỹ hỗ trợ ND, tổng nguồn vốn các cấp Hội quản lý hơn 27,3 tỷ đồng, thông qua 108 dự án với hơn 1000 hộ vay. Các dự án tập trung vào chăn nuôi bò, lợn, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả và sản xuất nấm. Những đơn vị đạt cao như huyện Kỳ Anh 275 triệu, thị xã Kỳ Anh hơn 200 triệu, Lộc hà 144 triệu…

Tỉnh hội và các huyện hội xuất sắc nhận bằng khen của tỉnh Hà Tĩnh

Hội ND Hà Tĩnh phối hợp với các Ngân hàng CSXH, ngân hàng NN& PTNT bảo lãnh tín chấp cung ứng vốn cho ND với tổng dư nợ hơn 3.213 tỷ đồng, Hội đã phối hợp với các Công ty các nhà máy sản xuất phân bón có uy tín cung ứng cho bà con hơn 9.696 tấn phân bón, 7.600 tấn thức ăn gia súc…

Đặc biệt trong năm 2017, thực hiện chủ trương của Trung ương Hội NDVN và UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội ND Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp Hội vào cuộc sôi nổi kết nối và tiêu thụ nông sản cho bà con. Điển hình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn. Hội ND Hà Tĩnh đã tổ chức các địa điểm bán thịt lợn từ Tỉnh hội đến các huyện hội. Cửa hàng nông sản an toàn thường xuyên kết nối với hơn 80 tổ, nhóm, HTX tiêu thụ trên 50 nhóm sản phẩm nông sản, doanh thu bình quân đạt trên 200 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó năm 2017, Hà Tĩnh có 87.874 hộ nông dân đăng ký tham gia Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Có 5 hộ nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017, 2 đại biểu nông dân xuất sắc được Hội NDVN tôn vinh.