Hai cây me cổ nhất Việt Nam, 150 tuổi giá 6 tỷ, chủ vẫn chưa bán

(Dân Việt) Chủ nhân của cặp me cổ nhất Việt Nam - ông Nguyễn Phước Lộc 46 tuổi cho biết “Tại cái duyên nên mới có được cặp me rất lạ thường này, tuy đã 150 tuổi nhưng chúng vẫn phát triển xanh tốt. Đã có thương lái đến đây ngã giá 6 tỷ đồng nhưng tôi không bán bởi sẽ giữ lại cho du khách đến tham quan “chuyện lạ Việt Nam”.

Mỗi cây me cao trên 5m, gốc có đường kính 1,2m được ông Lộc mua từ năm 1993 ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vào 2 thời điểm khác nhau. Ông Nguyễn Phước Lộc bên cặp me kiểng cổ Để có được cặp me đạt giá trị thẩm mỹ cao, chủ nhân của 2 cây me quý cho biết, phải mất khoảng 20 năm để chăm sóc, chiết cành, uốn cành, cắt tỉa, chỉnh sửa tạo dáng mới có hình dáng cân xứng và đẹp như hiện nay. Cặp me cổ với trên 150 tuổi đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “cặp me kiểng cổ nhất” Việt Nam vào tháng 9.2013. Đây là kỷ lục đầu tiên về kiểng cổ nhất ở tỉnh Đồng Tháp được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Đây sẽ là tín hiệu vui và niềm tự hào cho tỉnh Đồng Tháp nói chung và làng hoa Sa Đéc nói riêng, tạo thêm động lực giúp các nghệ nhân tiếp tục sáng tạo ra những sản phẩm đẹp để ngành sinh vật cảnh Đồng Tháp ngày càng vươn xa. Nhiều du khách chụp ảnh lưu ảnh bên cặp me kiểng cổ Được biết, sắp tới cặp me kiểng cổ nhất đất Việt này sẽ được trưng bày ở khu du lịch Sa Đéc tọa lạc tại ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông - một trong những điểm tham quan chủ lực của tuần lễ du lịch tổ chức tại làng hoa TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp dự kiến vào tết Nguyên Đán 2018 tới đây. Em Võ Thị Quỳnh Loan, sinh viên trường Đại Học Cần Thơ cho biết suy nghĩ khi tham quan khu vườn cổ rất hấp dẫn và độc đáo này: “Em rất bất ngờ khi lạc vào đây như một chuyện cổ tích có thật bởi cách bố trí rất đẹp, nên thơ, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy cặp me “khủng” đã được xác lập kỷ lục. Em rất khâm phục và ngưỡng mộ cách làm của chủ nhân khu vườn này”.

