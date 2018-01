Hải Dương: Giá hành củ cao kỷ lục, nông dân trúng lớn

Ông Võ Hồng Nam, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Sách cho biết toàn huyện có 1.450 ha hành, tập trung ở các xã An Bình, An Lâm, Nam Trung, Hợp Tiến... Hiện nay, người dân đã thu hoạch được khoảng 30% diện tích, chủ yếu ở các xã An Bình, An Lâm. Ông Nam xác nhận giá hành cao kỷ lục một phần do người dân trồng sớm, thu hoạch sớm.