Hãi hùng: Vào rừng săn sâu tre ngoe nguẩy, món đặc sản thơm phức

(Dân Việt) Nếu ai yếu bóng vía nhìn thấy sâu tre ngoe nguẩy thì thật là hãi hùng. Nhưng sâu tre khi chế biến lại trở thành món ngon vào hàng đặc sản Tây Bắc.

Vào những ngày đầu thu, bà con dân tộc Thái (đen) sinh sống tại bản Huổi Thướn (xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) lại tấp nập lên rừng săn tìm sâu tre đem về rang giòn cùng lá chanh. Đây là món ăn đặc sản, hấp dẫn cuốn hút nhiều người đam mê ẩm thực dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Những con sâu tre ngoe nguẩy dài gần bằng 2 đốt ngón tay, có màu trắng muốt thường sinh sống trong những cây tre non mới mọc trên các triền núi khu vực Tây Bắc như các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Vào thời tiết đầu thu là thời điểm loại sâu tre này phát triển nhiều nhất, có những cây tre non bị sâu đục được đồng bào dân tộc vùng cao chặt đổ xuống lấy sâu tre được khoảng 0,5 kg/cây.

Sâu tre thường sinh sống ở những cây tre non, cây nứa non có biểu hiện héo ngọn, đốt tre bị co rúm, ngắn lại khác thường.

Trao đổi với PV Danviet, anh Lò Văn Trung, bản Huổi Thướn, xã Phiêng Cằm là một trong những người hay săn tìm sâu tre cho biết, sâu tre bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10, đây là thời điểm sâu sinh sôi nảy nở nhiều và béo ngậy nhất. Sâu này khá hiếm, không phải cây tre nào cũng có.

"Để phát hiện ra sâu tre, tôi thường tìm những cây tre non, nứa có biểu hiện héo ngọn, đốt tre bị co rúm, ngắn lại khác thường thì chặt những đốt đó xuống, kiểu gì cũng thấy những con sâu tre ngoe nguẩy màu trắng bò lúc nhúc bên trong. Sâu tre gần giống với sâu chít, nhưng sâu chít người dân chúng tôi thường để ngâm rượu, còn sâu tre mọi người thường đem về chế biến thành món ăn cho gia đình”, anh Trung nói.

Có những cây tre non được đồng bào dân tộc vùng cao chặt đổ xuống lấy sâu tre được khoảng 4g/cây.

Đặc sản sâu tre được đồng bào dân tộc Thái (đen) chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau như: Sâu tre xào măng chua, sâu tre chiên giòn, sâu tre hấp, sâu tre đồ, sâu tre rang lá chanh… nhưng ngon nhất và phổ biến nhất là món sâu tre rang cùng với lá chanh. Bởi không chỉ đơn giản trong quá trình chế biến mà khi rang lên còn có mùi thơm phức khá độc đáo, khi ăn thì giòn tan trong miệng.

Đặc sản sâu tre là món ăn khoái khẩu, hấp dẫn được rất nhiều người đam mê ẩm thực dân tộc ưa chuộng.

Anh Trung chia sẻ với PV Danviet: “Cách chế biến sâu tre rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đổ sâu tre vào rổ, rồi đem đi rửa qua nước sạch. Sau đó để ráo nước, cho ra bát tô trộn đều với một ít muối hay bột nêm, nước mắm cho ngấm. Lá chanh rửa sạch thái chỉ, tỏi băm nhỏ. Khử dầu, cho sâu tre vào đảo đều đến lúc chín vàng và cho ít lá chanh vào là chúng ta đã có 1 món sâu tre rang lá chanh thơm phức, ngon và hấp dẫn. Sâu tre rang lá chanh có thể ăn với cơm nếp và làm mồi nhậu thì không có gì tuyệt vời bằng”.

Món sâu tre rang lá chanh thơm phức luôn được đồng bào vùng cao chế biến phổ biến nhất.

Với những vị khách nào đã từng lên mảnh đất (Sơn La) được thưởng thức món sâu tre rang, chắc chắn sẽ nhớ mãi cảm giác giòn tan, béo ngậy, hương vị độc đáo của món đặc sản dân tộc này. Hàng năm cứ đến mùa thu, khi thời tiết se lạnh người ta lại mong muốn được thưởng thức món sâu tre giòn tan trong miệng, vị ngọt bùi hòa cùng cảm giác tê tê gây kích thích, khiến thực khách bỏ qua sợ hãi ban đầu mà không thể chối từ, bởi sự hấp dẫn của món sâu tre rang lá chanh.