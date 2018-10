Hạn chế tình trạng nông sản phải “giải cứu”

(Dân Việt) Vui mừng trước những thành quả các cấp Hội ND tỉnh Long An đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý cũng chỉ ra những hạn chế và chỉ đạo rất cụ thể để các cấp Hội ND trong tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý nhấn mạnh, trước tình hình mới các cấp Hội tỉnh Long An phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và điều lệ, nghị quyết của Hội. Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: T.C.L Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực gắn với giải quyết quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, mở rộng đối tượng kết nạp hội viên. Các cấp Hội cần đề xuất các chương trình, dự án thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn nông thôn. Tăng cường quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân. Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để tạo nguồn lực hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế kinh tế hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu câu trồng, vật nuôi theo quy hoạch của địa phương… Ngoài ra, Hội cần tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân và cấp ủy, chính quyền. Ban Chấp hành Hội ND các cấp thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; bám sát chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, điều lệ, nghị quyết của Hội cấp trên… Hội ND các cấp cần tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Để hạn chế tình trạng “giải cứu nông sản” và được mùa mất giá như đã xảy ra ở một số địa phương thời gian qua, các cấp Hội cần tăng cường vận động hướng dẫn nông dân còn đang sản xuất nhỏ lẽ, tự phát phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm. Phải sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng, có sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp…