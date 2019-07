Hàng tấn nhãn ngon và nông sản an toàn Sơn La "đổ bộ" về Thủ đô

(Dân Việt) Từ ngày 19-23/7, Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La được tổ chức tại siêu thị Big C Thăng Long và các siêu thị GO!/Big C khu vực miền Bắc. Nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng và đảm bảo an toàn, các sản phẩm nhãn và nông sản Sơn La được đông đảo người dân Thủ đô đón nhận.

Nhằm quảng bá, kích cầu, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La, trong đó nhãn là sản phẩm chủ lực, sáng 19/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La phối hợp với Tập đoàn Central Group Việt Nam tổ chức Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019, tại Hà Nội. Cắt băng khai mạc Tuần lễ Nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La 2019. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Tuần lễ thu hút sự tham gia của 21 doanh nghiệp, hợp tác xã, với quy mô 30 gian hàng, giới thiệu đến người dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận các mặt hàng nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đạt chứng nhận VietGAP, GobalGAP, như: Nhãn, na, bơ sáp, chuối tây Mộc Châu, táo mèo, ổi, mận, chanh leo, chè tà xùa… Ông Vũ Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Sơn La – cho biết: Sản phẩm nhãn là loại quả sạch, đảm bảo tiêu chuẩn quả an toàn, vùng sản xuất nằm trong quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tỉnh Sơn La. Nhãn là loại quả có hương vị thơm, ngon đặc trưng của tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Tính đến tháng 6/2019, tỉnh Sơn La có 15.090 ha nhãn; ước sản lượng năm 2019 đạt 73.000 tấn, cho năng suất đạt trên 12 tấn/ha. Sản phẩm nhãn được bảo hộ dưới hình thức chứng nhận là Nhãn Sông Mã – Sơn La, trong 6 tháng cuối năm 2019 tỉnh Sơn La tiếp tục xây dựng thương hiệu cho quả nhãn Sơn La. Sản phẩm nhãn dự kiến xuất khẩu đạt 8.100 tấn; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt trên 1,8 triệu USD; dự kiến tiêu thụ tại các sự kiện tại thị trường trong nước đạt khoảng 4.000 tấn. “Tỉnh Sơn La hy vọng qua hệ thống của Big C Việt Nam, sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La nói chung và sản phẩm nhãn nói riêng sẽ được nhiều người dùng trong nước biết đến, qua đó kích cầu tiêu dùng, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La, giúp bà con nông dân có thu nhập kinh tế, ổn định đời sống các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La” - ông Vũ Đức Thuận nhấn mạnh. Xoài Yên Châu, na Mai Sơn, bơ sáp Mộc Châu... cũng được giới thiệu với người tiêu dùng Thủ đô tại Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Bà Trần Thị Phương Lan – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội – đánh giá, trong những năm gần đây, tỉnh Sơn La rất quan tâm đến việc sản xuất các sản phẩm an toàn cũng như đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm của địa phương trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Hà Nội, với sức mua hơn 10 triệu dân và hệ thống thương mại và bán lẻ hiện đại, rất mong muốn được đón nhận các sản phẩm an toàn của tỉnh Sơn La để đưa vào phục vụ nhu cầu tiêu dùng của bà con nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Phát biểu tại Lễ khai mạc, đại diện Tập đoàn Central Group Việt Nam cho biết: “Sự kiện Tuần lễ Nhãn và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019 diễn ra ngày hôm nay tại Big C Thăng Long, một lần nữa tái khẳng định cam kết của tập đoàn về việc hỗ trợ hàng Việt nói chung và sản phẩm của tỉnh Sơn La nói riêng”. Khách tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt bên lề Lễ khai mạc, ông Vũ Đức Thuận cho biết thêm, thời gian qua, tỉnh Sơn La và các sở ban ngành trong tỉnh đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hàng loạt chương trình quảng bá nông sản an toàn của tỉnh Sơn La như: Tuần lễ Nhãn và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018; Tuần lễ dâu tây và Nông sản an toàn tỉnh Sơn Lan; Tuần lễ cá sông Đà Hòa Bình và Sơn La... Theo đó, Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La là nơi quảng bá, giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng về sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La nói chung và sản phẩm nhãn nói riêng; là nơi tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà nông – Nhà nước – Nhà khoa học và Nhà doanh nghiệp. Đồng thời thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm của tỉnh theo hướng bền vững; giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi của tỉnh Sơn La và các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đông đảo người tiêu dùng Thủ đô đã đến chọn mua sắm tại Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Tag: nhãn Sơn La, nông sản an toàn, tuần lễ nhãn, tập đoàn Central Group Việt Nam, nhãn sơn la đổ bộ thủ đô, siêu thị BigC, nhãn sông mã,