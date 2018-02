Hàng trăm ngư dân Quảng Nam đổ về cửa biển rước Nghinh thần cá ông

(Dân Việt) Ngày 21.2 (tức mồng 6 Tết), hàng trăm ngư dân thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2018 nhằm mục đích cầu cho năm mới trời yên biển lặng, tôm, cá đầy khoang.

Ngay từ mờ sáng mồng 6 Tết, ngư dân thôn An Hải Tây đã chuẩn bị đầy đủ các vật tế lễ trở về lăng Vạn Xuân Hải để cầu mong một năm mới trời yên, biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm, cá đầy khoang thuyền. Theo đó, mở đầu nghi thức lễ là ra cửa biển rước Nghinh thần cá ông bằng kiệu được các ngư dân tổ chức rất long trọng, trang nghiêm, thể hiện sự đoàn kết giữa các ngư dân trong việc đánh bắt hải sản, trước các vị thần linh bằng lòng thành kính của ngư dân địa phương. Sau khi cúng tại lăng ông Vạn Xuân Hải, các bao lão ngư dân bắt đầu ra cửa biển rước Nghinh thần cá ông Ngư dân Bùi Xuân Thanh (50 tuổi, trú thôn An Hải Tây) chia sẻ: “Cứ vào mồng 6 Tết hằng năm, ngư dân thôn An Hải Tây đều tổ chức lễ hội cầu ngư để cầu mong một mùa đánh bắt hải sản trên biển trúng nhiều mẻ cá lớn, mưa thuận gió hòa, sóng biển lặng yên, quốc thái dân an. Đặc biệt, thể hiện sự đoàn kết giữa các ngư dân địa phương và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn trên biển”. Cúng tại cửa biển để rước Nghinh thần cá ông về an ngự tại lăng ông Vạn Xuân Hải Sau khi cúng tại lăng Ông, tiếp đến là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển, đó là đua thuyền. Đoàn rước Nghinh thần cá ông về lăng Vạn Xuân Hải Ông Nguyễn Tin - Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang cho biết: “Toàn xã có 395 chiếc tàu cá, trong đó, có 195 tàu cá có công suất trên 90 CV và 12 chiếc tàu vỏ thép theo Nghị định 67. Trong năm 2018 xã Tam Quang đặt mục tiêu đánh bắt được hơn 18 nghìn tấn cá. Lễ hội cầu ngư được bà con, ngư dân địa phương tổ chức thường xuyên hằng năm và có ý nghĩa về mặt tâm linh của ngư dân. Qua đó, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc”./.

Tag: lễ cầu an đầu năm, ngư dân cầu an đầu năm, huyện Núi Thành, Quảng Nam, Nghinh thần cá ông, cửa biển An Hòa, lễ cầu ngư