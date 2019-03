Hỏa tốc lập 11 chốt chặn ngăn dịch tả lợn châu Phi lan về miền Tây

(Dân Việt) Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Long An sẽ cấp bách lập 11 chốt kiểm dịch nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xâm nhiễm vào các tỉnh miền Tây Nam bộ. Số chốt này có cả cố định và di động.

Theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An Đinh Thị Phương Khanh, Long An có nguy cơ nhiễm DTLCP khá cao do tỉnh này là cửa ngõ về các tỉnh miền Tây Nam bộ. Số lượng lợn vận chuyển từ miền Bắc về khu vực này rất lớn.

Long An sẽ lập 11 chốt kiểm soát để chống dịch DTLCP (ảnh minh họa)

Chống dịch 24/24 giờ

Bên cạnh đó, tỉnh này còn là nơi tập trung 42 cơ sở giết mổ lớn,11 điểm thu gom động vật. Mỗi đêm, Long An cung cấp thị trường TP.HCM khoảng 2.500 con lợn.

Sở NNPTNT tỉnh Long An cũng cho biết, do có đường biên giới giao thương với Campuchia nên cũng là nguy cơ xảy ra DTLCP.

Trước tình hình DTLCP diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan nhanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh đã chỉ đạo thành lập ngay các chốt kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ 24/24 đối với lợn và sản phẩm lợn ra vào địa bàn tỉnh; bố trí các lực lượng liên quan tổ chức, kiểm soát việc vận chuyển lợn.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, nếu phát hiện lợn nhiễm DTLCP thì phải báo cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Theo bà Khanh, Sở đã dự thảo xong kế hoạch hành động “ứng phó” DTLCP và đã trình UBND tỉnh. Sau khi được duyệt, Sở sẽ triển khai các bước tiến hành công tác phòng, chống dịch…

Dự kiến, trong tuần này, UBND tỉnh sẽ ký ban hành kế hoạch hành động và triển khai cho các ngành chức năng và các địa phương để thực hiện.

Tính đến ngày 3.3, cả nước có 7 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhiễm bệnh DTLCP.

Bán lợn “chạy”... dịch

Đã có tình trạng người chăn nuôi lợn ở miền Tây hoang mang trước DTLCP lan nhanh đành bán để “chạy” dịch.

Cũng như lo lắng cho việc lợn miền Bắc đổ dồn vào Nam với giá rẻ hơn 8.000đồng – 10.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Tấn Nghiệp (xã Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang) đã gọi bán đàn lợn hơn chục con với giá rẻ nhưng thương lái cứ “hẹn lần, hẹn lượt”.

Đã có hiện tượng nông dân chăn nuôi ở miền Tây bán lợn "chạy" DTLCP

“Tôi nghe nói nguồn heo từ các tỉnh, thành miền Bắc đổ vào miền Nam khá nhiều. Nếu xảy ra dịch, thiệt hại sẽ nặng nề”, ông thổ lộ.

Ông Phan Khắc Dũng – một thương lái cho biết, nông dân có bán lợn “chạy” dịch với giá thấp thì thương lái cũng khó lòng thu mua. Các địa phương đang xiết DTLCP nên kiểm soát vận chuyển lợn rất chặt. Vì vậy, các thương lái ngán ngại thu mua vào.

Theo bà Nguyễn Thị Mến - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang, trước tình hình DTLCP diễn biến phức tạp ở miền Bắc, người dân bán lợn “chạy” dịch là điều khó tránh khỏi. “Cơ quan Thú y đang lo người dân bán heo “chạy” dịch khiến dịch lây lan nhanh”, bà Mến cho biết.

Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, đã trình UBND tỉnh kế hoạch hành động “ứng phó” DTLCP và sẽ triển khai gấp.