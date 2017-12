Học nghề “chuẩn không cần chỉnh”, người nuôi dê sống khỏe

(Dân Việt) Không chỉ học cách chăm dê béo, nuôi dê khỏe, người dân ấp Phong Phú, xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn được hướng dẫn cách “bắt bệnh” cho dê, chủ động phòng bệnh.

Phòng bệnh từ gốc

Anh Nguyễn Văn Thắng là một trong những hộ phát triển mạnh đàn dê sau khi được học nghề. Anh Thắng cho biết: “Năm 2015, được Hội Nông dân (ND) xã vận động, tôi tham gia lớp dạy nghề nuôi dê. Sau khi học nghề, được hướng dẫn bài bản kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn dê, tôi tự tin hẳn, hiện đang nuôi 50 con dê”.

Từ chăn nuôi dê, nhiều nông dân ấp Phong Phú, xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có thu nhập cao. Ảnh: Đức Thịnh

"Từ năm 2015 đến nay, Hội ND xã Long Phước đã phối hợp cùng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở 2 lớp đào tạo nghề “Nuôi và phòng trị bệnh trên dê” cho các hộ chăn nuôi dê tại ấp Phong Phú”. Anh Nguyễn Văn Minh

Anh Phạm Văn Bường ở ấp Phong Phú cũng là 1 trong những hộ tích cực của lớp học nghề nuôi dê. Lúc đầu, hộ anh Bường không biết gì về chăn nuôi dê. Đầu năm 2015, khi được cán bộ Hội ND xã đến vận động, anh Bường liền tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê do Hội ND xã phối hợp tổ chức.

“Tham gia lớp học nghề, có thầy “cầm tay chỉ việc”, tôi đã áp dụng thuần thục và chuẩn chỉ các khâu từ chăm sóc, tiêm phòng, nhận biết và điều trị bệnh cho đàn dê và hiểu được nguồn gốc vấn đề nên nuôi dê mát tay hẳn” - anh Bường bộc bạch.

Ngoài ra, sau học nghề, anh Bường lại được Quỹ Hỗ trợ nông dân TP>Bà Rịa cho vay 30 triệu đồng đầu tư chuồng trại và dê giống. Đến nay, anh Bường đã phát triển đàn dê được 60 con.

Hỗ trợ nông dân sau học nghề

Học theo anh Bường, một số hộ chăn nuôi dê tại ấp Phong Phú cũng chuyển nghề nuôi dê. Nếu chăm sóc tốt, trung bình một dê mẹ sinh sản 4 con/năm. Sau 100 - 120 ngày, dê mẹ tiếp tục phối giống, lúc này dê con nặng khoảng 28kg và có thể xuất chuồng bán thịt với giá bán dê thịt trung bình hiện nay là 90.000 đồng/kg. Tính ra, trung bình nuôi 1 dê mẹ mỗi năm, người chăn nuôi thu lợi nhuận khoản 6 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Hội ND xã Long Phước cho biết: “Nghề chăn nuôi dê bắt đầu nhen nhóm tại ấp Phong Phú, xã Long Phước từ năm 2010, mới đầu chỉ có một vài hộ nuôi với quy mô nhỏ lẻ chỉ từ 2 đến 3 con. Nhận thấy nuôi dê cho thu nhập khá hơn so với việc chăn nuôi các loại con khác (gà, lợn…), nông dân trong xã nuôi dê ngày một nhiều”.

“Để hỗ trợ nông dân sau học nghề, Hội ND đã giải ngân 580 triệu đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của thành phố và tỉnh. Đến nay ấp Phong Phú đã có trên 30 hộ tham gia mô” - anh Minh cho biết.