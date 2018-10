Hội ND Bà Rịa-Vũng Tàu: Xây dựng nhiều mô hình cho thu nhập cao

(Dân Việt) Với tinh thần “Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân (ND) trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”, nhiệm kỳ vừa qua Hội ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Mỗi ha đất thu 91,2 triệu đồng Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội ND Bà Rịa-Vũng Tàu đã cùng cả tỉnh đưa nền nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tăng trưởng nông nghiệp bình quân của tỉnh giai đoạn 2013 – 2017 là 4,44%, trong đó trồng trọt tăng 3,4%, chăn nuôi tăng 6%. Đặc biệt, giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp hiện nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 91,2 triệu đồng (tăng 38 triệu đồng so năm 2013). Theo ông Trần Văn Mảng - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh, 100% cơ sở Hội đã phát động thực hiện phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào ngày càng đạt hiệu quả cao cả về số lượng và chất lượng, bình quân hàng năm có 37.407/53.89 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những cung đường nông thôn mới tại xã Xuân Thọ, Xuân Sơn, huyện Châu Đức đẹp như tranh vẽ.

ảnh: Phong Thuận Từ phong trào đã xuất hiện hàng trăm tấm gương ND điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh. Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH nhận ủy thác cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay 808 tỷ đồng vốn phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân của ND hiện khoảng 40 triệu đồng/người/năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia đã hạ xuống 0,99%, theo chuẩn hộ nghèo của tỉnh còn 3,36%. Nông thôn mới ngày càng khởi sắc Trong 5 năm qua, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tuyên truyền, Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Ba”; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba”; 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Trung ương Hội NDVN tặng 2 cờ thi đua xuất sắc cho Hội ND tỉnh, 1 cờ thi đua cho Hội ND huyện Châu Đức… vận động hội viên, ND tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ND đã đóng góp 12.351,43 triệu đồng, 3.347 ngày công, hiến 115.639m2 đất để làm mới và tu sửa 26,22km đường giao thông nông thôn, nạo vét, sửa chữa 13,93km kênh mương nội đồng, làm mới và sửa chữa 216 cầu cống, 184 phòng học, 24 công trình điện. Các cấp Hội phát động xây dựng và duy trì các mô hình về bảo vệ môi trường nông thôn gắn với mô hình Dân vận khéo, nhất là các mô hình thực hiện hiệu quả để nhân rộng, điển hình như mô hình “Vận động ND xử lý rác thải nông nghiệp tại các hộ gia đình”. Đến nay toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 90,18% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 96,11% thôn, ấp, khu phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa, 98% hộ gia đình dùng điện lưới quốc gia, 99,8% hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, 23/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

