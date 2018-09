Hội ND Đồng Tháp: Bám sát cơ sở, chăm lo đời sống hội viên

(Dân Việt) Sau 5 năm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018) Ban Chấp hành Hội Nông dân (ND) tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả hết sức ấn tượng; giúp hàng ngàn hội viên an tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Ông Nguyễn Văn Nguyện-Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Trong 2 ngày 24 – 25.9 tới sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Trong 5 năm của nhiệm kỳ, Ban chấp hành Hội ND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

Hội của tỉnh đã tích cực vận động hội viên, ND tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển tăng dần về chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN (thứ 3 từ trái sang) thăm HTX cá điêu hồng xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ảnh: HUỲNH XÂY

Công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp Hội được tăng cường và đổi mới theo hướng sâu sát địa bàn cơ sở và hội viên ND, nên đã khắc phục được một số biểu hiện hành chính hoá trong hoạt động. Qua đó các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội được triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt, các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm đều được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội ND các cấp tỉnh Đồng Tháp đã phát triển được 71.801 hội viên mới; hàng năm có 95,58% chi hội vững mạnh, khá 4,43%, không có yếu kém.

Các cấp Hội đã thành lập 709 tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, bán kiên cố, có 5.452 thành viên, cất được 3.801 căn nhà; 402 tổ hùn vốn mua sắm tài sản gia đình, có 4.412 thành viên; 3.761 tổ hùn vốn tương trợ xoay vòng, có 67.121 thành viên; 55 tổ hùn vốn mua máy vi tính, có 513 thành viên,…

Hỗ trợ nông dân vươn lên làm giàu

Phát triển 71.801 hội viên mới; hàng năm có 95,58% chi hội vững mạnh Thành lập 709 tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, bán kiên cố Giúp 8.317 hộ hội viên, ND có điều kiện sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững

“Nhiệm kỳ qua, Hội các cấp có nhiều phong trào thi đua, hỗ trợ, giúp hội viên, ND, trong đó nổi bật là phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (SXKD).Với phong trào này, Hội chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Sở NNPTNT về phát động ND thi đua trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” – ông Nguyện thông tin.

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, dạy nghề…, Hội ND các cấp đã đưa phong trào ND thi đua SXKD giỏi phát triển mạnh, thu hút hội viên ND tham gia. Hàng năm, các cấp Hội phát động phong trào ND thi đua SXKD giỏi, có trên 60% hộ đăng ký; kết quả bình xét có trên 44% số hộ đạt danh hiệu này (với thu nhập bình quân hàng năm trên 315 triệu đồng/hộ).

Trong những năm qua, Hội ND các cấp tỉnh Đồng Tháp còn vận động ND chuyển đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu; cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao theo các ngành hàng chủ lực và có thế mạnh của địa phương; xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên ND. Đó là các mô hình như: CLB sản xuất và tiêu thụ bắp ngọt; tổ hợp tác trồng quýt đường GlobalGAP; tổ hợp tác sản xuất cam xoàn; tổ hợp tác trồng mận bao lưới; tổ hợp tác trồng ổi VietGAP; tổ hợp tác sản xuất lúa giống; tổ sản xuất lúa chất lượng cao; mô hình cấy lúa bằng máy…