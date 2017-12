Hội ND Nam Định cung ứng hơn 15.000 tấn phân bón Lâm Thao trả chậm

(Dân Việt) Ông Nguyễn Thanh Long – Phó Chủ tịch Hội Nông dân (ND) tỉnh Nam Định cho biết: “Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp sản xuất phân bón và bà con ND, năm 2017 các cấp Hội ND tỉnh Nam Định đã cung ứng 15.000 tấn phân bón Lâm Thao trả chậm đến tận tay bà con ND".

Nghề trồng đinh lăng ở Nam Định đang được Hội ND và Công ty Lâm Thao hỗ trợ đắc lực. Ảnh: Đ.T "Đây là cách làm giúp bà con được tiếp cận và sử dụng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, đặc biệt không phải lo kinh phí khi chưa có điều kiện chi trả” - ông Nguyễn Thanh Long cho biết thêm. Theo hình thức cung ứng phân bón trả chậm của Hội, ND sẽ được cung cấp đủ lượng phân bón theo nhu cầu nhưng chưa cần phải thanh toán tiền ngay từ đầu vụ, mà sẽ trả sau 6 – 12 tháng. Để chương trình đi vào thực tế và có sức lan tỏa, Hội ND tỉnh Nam Định đã tạo mọi điều kiện để bà con ND được mua phân bón trả chậm qua kênh tính chấp của Hội một cách thuận lợi, tránh thủ tục rườm rà. Ngoài việc bán phân bón trả chậm, Hội ND tỉnh Nam Định còn phối hợp Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức các hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho hàng ngàn cán bộ, hội viên, ND. Tại các hội nghị tập huấn, các hội viên, ND đã được nghe các cán bộ chuyên môn của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao phổ biến, chia sẻ các kiến thức về dinh dưỡng cây trồng (ngoài 3 yếu tố đạm, lân, kali, cây trồng còn cần được bổ sung thêm các nguyên tố trung lượng, vi lượng khác như: silic, lưu huỳnh, magie….); các kiến thức về kỹ thuật chăm sóc lúa, cây màu, thời điểm và biện pháp bón phân cho hiệu quả cao. Ngoài ra, bà con ND còn được giải đáp các thắc mắc về quy trình bón phân cho lúa, cây màu, cây ăn quả.... được giải thích về các đặc tính ưu việt và cách nhận biết các sản phẩm phân bón Lâm Thao để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng…

