Hội Nông dân Hòa Vang: Vận động người dân hiến hơn 51.000m2 đất

(Dân Việt) Với vai trò trách nhiệm của mình, trong những năm qua, các cấp Hội ND huyện Hòa Vang đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần đưa Hòa Vang trở thành huyện đầu tiên và duy nhất của TP.Đà Nẵng đạt chuẩn NTM từ năm 2015.

Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân

Cụ thể, các cấp Hội ND huyện Hòa Vang đã chủ động tham mưu đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phối hợp thực hiện các nội dung của Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp Hội trong toàn huyện đã thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên gắn với đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội.

Nông dân huyện Hòa Vang áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất cao. Ảnh: I.T

Thứ nhất, trong phong trào xây dựng NTM, Hội đã tập trung nâng cao vai trò chủ thể của ND trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Cụ thể là phát động hội viên, ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu. Trong 5 năm qua đã có 1.813 lượt hộ ND đạt danh hiệu SXKDG.

Thứ hai, các cấp Hội trong huyện đã nỗ lực thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho ND, giúp bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng lúa theo hướng hữu cơ, vùng rau, hoa, trồng nấm, cây ăn quả tập trung, an toàn... Nhờ triển khai theo hình thức “Cầm tay chỉ việc - Đào tạo nghề tại địa bàn nông thôn”, nhiều hộ ND đã được giải quyết việc làm, từ đó thoát nghèo, vươn lên khá giàu.

Đặc biệt, Hội đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ ND, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT trong việc hỗ trợ ND xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, thực hiện cơ giới hóa; xây dựng được 12 mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, hàng năm, Hội cũng tham gia tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tại Hội thi kiến thức nhà nông.

Tích cực tham gia xây dựng NTM

Điều đáng tự hào là các cấp Hội ND từ huyện đến cơ sở đều rất chủ động và có nhiều sáng tạo trong việc vận động ND tham gia xây dựng NTM, gắn với thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ Hội và ND tiêu biểu xuất sắc làm theo Bác Hồ”; Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị”, Chương trình “Thành phố 4 an”... Hàng năm, Hội đã vận động được 100% hộ ND đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”.

Đặc biệt, ND toàn huyện hưởng ứng tích cực phong trào làm đường giao thông thôn xóm. Ngoài việc đóng góp hàng trăm tỷ đồng, tham gia trên 5.000 ngày công lao động, người dân Hòa Vang còn hiến hơn 51.000m2 đất để làm 267km đường kiệt, hẻm...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Vân - Chủ tịch Hội ND huyện cho biết, để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, chủ động tham mưu cho cấp ủy về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Quá trình triển khai thực hiện phải thực sự coi trọng phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, trong đó Hội ND phải là nòng cốt trong phong trào. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”.