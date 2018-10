Hội Nông dân Nghệ An: Nhiều cách làm hay, sáng tạo vì hội viên

(Dân Việt) Với tinh thần “Nông dân Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Nghệ An đã đề ra những giải pháp, mục tiêu thiết thực nâng cao vai trò của nông dân trong thời mới.

Đóng góp lớn cho nông nghiệp

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, hoạt động của Hội ND tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc, góp phần giúp nông nghiệp, ND, nông thôn Nghệ An khởi sắc. Biểu hiện cụ thể là sản lượng lương thực tăng từ 1,16 triệu tấn năm 2013 lên hơn 1,2 triệu tấn năm 2017; Các vùng cây nguyên liệu được quy hoạch phát triển có diện tích và sản lượng tương đối lớn; Chăn nuôi tập trung, kinh tế trang trại, hộ gia đình tiếp tục được phát triển và đa dạng, gắn với công nghiệp chế biến, tạo ra nhiều hàng hoá nông sản...

Ông Nguyễn Hữu Nhị - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm gian giới thiệu sản phẩm của nông dân huyện Đô Lương. Ảnh: C.T

Bộ mặt nông thôn xứ Nghệ những năm qua có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh năm 2017 đạt 32,26 triệu đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2013. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay còn 7,5%.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên ND cũng đạt được nhiều kết quả tích cực từ phát hành và sử dụng các loại tài liệu, báo, tạp chí như: Báo NTNN, Tạp chí Nông Thôn Mới, bản tin Tiếng nói nhà nông...

Trong nhiệm kỳ qua, Hội ND các cấp ở Nghệ An đã kết nạp được 14.971 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay đạt 521.918, tương ứng 86,12% tổng số hộ nông dân. Các cấp Hội đã mở được hàng trăm lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt cán bộ từ cơ sở đến tỉnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác Hội các cấp đã từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể và cá nhân của các cấp Hội đã được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội ND Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tặng thưởng nhiều cờ, bằng khen... xét đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp ND”.

Giúp xóa đói giảm nghèo

Phong trào ND thi đua sản xuâtất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến về chất. Sản xuất nông, lâm, thủy sản đã chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tạo ra các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu điển hình của tỉnh như: Nước mắm Vạn Phần; cam Vinh, tương Nam Đàn...

Các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, dạy nghề và chuyển giao KHKT… Nhân rộng được trên 2.000 mô hình kinh tế có hiệu quả, trong đó Hội ND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng 25 mô hình với tổng số nguồn vốn hơn 9 tỷ đồng. Hội ND các cấp đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tuyển sinh mở 1.215 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 40.179 lao động nông thôn.

Theo báo cáo của Hội ND tỉnh, phong trào ND thi đua xây dựng nông thôn mới đã từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền vận động, chất lượng ngày càng được nâng cao. Ban thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và lựa chọn 5/19 tiêu chí để chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện, vận động ND đóng góp tiền, ngày công để đầu tư xây dựng nông thôn mới .