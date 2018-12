Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Giúp nông dân vay 3.000 tỷ đồng

(Dân Việt) Cuối tuần qua, Hội Nông dân (ND) tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào ND năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, các huyện, thành, thị Hội vận động kết nạp được 12.026 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 524.558 hội viên, tăng 0,5% so với năm 2017.

Hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ ND, phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp cung ứng cho ND vay trên 15.200 tấn phân bón các loại; bảo lãnh cho trên 83.000 hộ ND vay hơn 3.000 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh. Chủ động phối hợp với các trường dạy nghề, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư mở được 475 cuộc tập huấn chuyển giao KHKT cho 23.990 lượt hội viên, 265 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 9.225 lao động nông thôn. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Quỳnh Lưu thăm mô hình VACR của hội viên Đàm Duy Từ (phải, thôn 10, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu). Ảnh: M. D Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND, năm 2018, các cấp Hội chỉ đạo xây dựng và nhân rộng được 49 mô hình kinh tế; trong đó có 39 mô hình chăn nuôi, 5 mô hình trồng trọt, 4 mô hình VAC, 1 mô hình dịch vụ chế biến nước mắm với tổng số vốn 18,9 tỷ đồng. Tỉnh hội tiếp tục triển khai xây dựng 5 cơ sở chăn nuôi lợn nái địa phương sinh sản cung cấp trên 200 con giống cho hội nông dân nghèo khu vực biên giới phía Tây của tỉnh. Các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân được các cấp Hội chú trọng phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và phong trào ND thi đua xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 138.160 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua phong trào, đã giúp đỡ được 467 hộ thoát nghèo, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Các cấp Hội ND trong tỉnh vận động hội viên, ND tham gia đóng góp được 482,747 tỷ đồng xây dựng các công trình nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 203/431 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 47%). Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trương Đình Thống - hội viên Hội ND xóm Nam Thắng, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Hội ND tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; 49 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

