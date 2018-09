Hội viên nông dân nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Theo Phó Chủ tịch Nông dân (ND) tỉnh Long An Ngô Thanh Tuyền, hàng năm Hội ND tỉnh duy trì tổ chức hội thi "Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới" để tuyên truyền, vận động hội viên ND tham gia tích cực phong trào, nhất là những xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Những năm qua, hội viên ND đã thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào ND thi đua xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Trong đó, ND sản xuất, kinh doanh giỏi là một trong những nhân tố tích cực trong việc đóng góp tiền, của, trí tuệ, công sức để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, như: Xây dựng cầu, đường nông thôn, kéo điện thắp sáng, khai thác nước sạch phục vụ sinh hoạt, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm…

Một tuyến đường xanh, sạch, đẹp do hội viên, nông dân tham gia xây dựng ở huyện Châu Thành (Long An). Ảnh: T.Đ

Hàng năm, Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường tổ chức tập huấn, kiến thức bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; xử lý chất thải trong sản xuất và sinh hoạt...

Ngoài ra, Hội đã phối hợp xây dựng 188 mô hình CLB ND bảo vệ môi trường và nhân rộng mô hình "Hộ ND xanh, sạch, đẹp và an toàn, xây dựng nông thôn mới" đến 188 cơ sở trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện các tiêu chí về môi trường, tạo sự lan tỏa nhiều nơi trong tỉnh. Phong trào này đã được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và được đông đảo hội viên, ND đồng tình tham gia tích cực.

Chủ tịch Hội ND xã Tuyên Bình (Vĩnh Hưng) Nguyễn Công Thường cho biết, không chỉ hỗ trợ ND phát triển kinh tế gia đình, Hội ND xã còn tích cực cùng ND xây dựng NTM. Cụ thể, Hội nhận trách nhiệm vận động hội viên tham gia đóng góp, hiến đất làm đường, thắp sáng đường giao thông nông thôn... Năm 2016, hội tham gia vận động người dân ấp Chòi Mòi đóng góp công sức, tiền bạc để thắp sáng nhiều tuyến đường trong ấp.

Theo Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An Ngô Thanh Tuyền, thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung của Chương trình xây dựng NTM, vận động hội viên, ND các cấp tham gia phong trào xây dựng NTM: Hiến đất, góp tiền và ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Ngoài ra, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất của hội viên, ND theo xu hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức lại sản xuất gắn phát triển các loại hình kinh tế hợp tác hiệu quả. Tham gia tạo nguồn lực hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức các hoạt động hỗ trợ ND phát triển sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản. Thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay để nhân rộng trong các cấp Hội.