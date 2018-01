Hơn 100 gia súc đầu tiên bị chết vì rét, ước thiệt hại 2 tỷ đồng

(Dân Việt) Trong đợt rét đậm, rét hại từ ngày 01.01 đến ngày hết ngày 11.01.2018, sản xuất nông nghiệp ở một số tỉnh miền núi phía Bắc đã bị thiệt hại nghiệm trọng. Thống kê ban đầu, giá rét đã làm chết hơn 100 con gia súc, ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Trong các địa phương bị thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại từ đầu tháng đến nay, tỉnh Lào Cai là địa phương bị thiệt hại nặng nhất, tiếp đến là Điện Biên và Yên Bái

Theo Báo cáo số 06 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Lào Cai, từ ngày 05/01 đến 17 giờ ngày 11/01/2018 trên địa bàn tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ đều khắp. Đặc biệt, từ ngày 09/01 trời chuyển rét đậm, rét hại nặng kèm theo mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhấp giảm xuống 9 – 11oC, vùng núi trong khoảng 4 – 6oC, vùng núi cao huyện Sa Pa giảm tới 0 – 2oC, xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Theo Báo cáo nhanh của huyện Sa Pa, Văn Bàn, Si Ma Cai, TP Lào Cai đợt rét đậm, rét hại chưa có thiệt hại về người, nhà ở, cây trồng nhưng đã gây thiệt hại rất lớn về gia súc.

Anh Lường Văn Dương - dân bản Cang 1, xã Nà Tấu buồn rầu, nói: "Gia đình có tất cả 8 con trâu. Do nhiệt độ giảm đột ngột, trâu nhà thả chủ yếu ở trên nương chưa kịp đi lùa về chuồng trại nên chết 1 con Nghé 3 tháng tuổi và một con trâu cái"

Cụ thể: Đợt rét từ ngày 05 đến hết ngày 11/01/2018 tổng số gia súc bị chết là 69 con, trâu 50 con (trên 6 tháng tuổi: 38 con; dưới 6 tháng tuổi 12 con); bò 19 con (trên 6 tháng tuổi: 13 con; dưới 6 tháng tuổi: 6 con); trong đó:

- Huyện Sa Pa: 19 con, trong đó trâu có 18 con (trên 6 tháng tuổi 15 con, dưới 6 tháng tuổi 3 con); bò 1 con (dưới 6 tháng tuổi 1 con);

- Huyện Si Ma Cai: 29 con, trâu 19 con (trâu trên 6 tháng tuổi 18 con, dưới 6 tháng tuổi 1 con); bò 10 con (trên 6 tháng tuổi 7 con, dưới 6 tháng tuổi 3 con);

- Huyện Văn Bàn: 15 con, trâu 9 con (trên 6 tháng tuổi 2 con, dưới 6 tháng tuổi 7 con); bò 6 con (trên 6 tháng tuổi 5 con, dưới 6 tháng tuổi 1 con);

- TP Lào Cai: 6 con, trâu 4 con (trên 6 tháng tuổi 3 con, dưới 6 tháng tuổi 1 con); bò 2 con (trên 6 tháng tuổi 1 con, dưới 6 tháng tuổi 1 con);

Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ 230 triệu đồng.

Một số cách chống rét hiệu quả cho đàn gia súc của bà con ở vùng Tây Bắc

Lũy kế số gia súc bị chết từ ngày 01 – 11/01/2018: 95 con; trong đó: Sa Pa 38 con (32 con trâu bò; 06 con dê); Si Ma Cai 36 con trâu , bò; Văn Bàn 15 con (trâu 9 con, bò 6 con); TP Lào Cai 6 con (trâu 4 con, bò 2 con). Ước tính thiệt hại 1 tỷ 550 triệu đồng.

Nhiệt độ xuống thấp, băng, tuyết xuất hiện trên đỉnh đèo Khâu Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Giàng A Chợ - Chủ tịch UBND xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: “Đợt rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn xã vừa rồi đã làm chết 13 con trâu (chủ yếu là Nghé con). Cũng trong sáng nay, 12/01, lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên đã trực tiếp xuống cơ sở để thống kê tình hình thiệt hại và hướng dẫn nông dân chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, đàn vật nuôi”.

Theo Báo cáo số 04 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, từ ngày 08/01/2018, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía Nam kèm front lạnh. Khoảng trưa ngày 08/01, front lạnh qua khu vực Yên Bái. Trời có mưa, mưa rào; thời tiết chuyển rét hại. Ngày 09/01 thời tiết rét hại. Ngày 10 – 11/01 thời tiết rét đậm (vùng cao rét hại). Nhiệt độ thấp nhất đợt rét đậm rét hại: 8,9 độ C (vùng cao 8,6 độ C). Dự báo rét đậm rét hại kéo dài đến ngày 14/01/2018.

Các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh từ ngày 09/01 nhiệt độ giảm xuống đáng kể gây rét đậm rét hại, riêng huyện Mù Cang Chải nhiệt độ thấp nhất trên địa bàn từ ngày 08/01: 18,1oC; ngày 09/01: 10,0 độ C; ngày 10/01: 8,6 độ C; ngày 11/01: 8,9 độ C đã xảy ra băng giá gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Mù Cang Chải tính đến thời điểm 16 giờ ngày 11/01/2018 có 12 con gia súc bị chết rét gồm: 4 con trâu (Lao Chải 01 con; Khao Phạ 02 con; La Pán Tẩn: 01 con); 8 con bò (Lao Chải 02 con; Khao Phạ 02 con; La Pán Tẩn 03 con; Chế Tạo 01 con). Ước tính thiệt hại khoảng 280 triệu đồng.

Được biết, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh đã ban hành công văn gửi Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn liên quan đã trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, vận động nhân dân chủ động che chắn nhà cửa, chuồng trại đảm bảo an toàn cho người và gia súc. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, thị xã tiếp tục duy trì lịch trực, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ. Kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.