HÓT: Ở nơi, lợn được nghe nhạc thư giãn trước khi bị đem... giết mổ

Vào tháng 2/2018, MNS đã khởi công xây dựng Tổ hợp chế biến thịt đẳng cấp thế giới với vị trí chiến lược tại tỉnh Hà Nam và sẽ khánh thành vào ngày 23/12/2018. Tổ hợp chế biến thịt có công suất thiết kế là 1,4 triệu con heo/năm, tương đương 140.000 tấn/năm. Dự án có mức vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dây chuyền thiết bị đồng bộ, tiên tiến nhất hiện nay do Marel – công ty hàng đầu thế giới về thiết bị giết mổ, chế biến thịt của Hà Lan cung cấp. Toàn bộ quy trình sản xuất theo công nghệ thịt mát từ Châu Âu, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam được các chuyên gia Châu Âu giàu kinh nghiêṃ trực tiếp vận hành và kiểm soát. Nhà máy sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn BRC – tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, thịt heo sau khi chế biến sẽ được làm mát và đóng gói với công nghệ OxyFresh ngay tại nhà máy nhằm ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập. Để giữ trọn dưỡng chất cùng độ ngon tối ưu của thịt. sản phẩm thịt heo Meat Deli luôn được bảo quản xuyên suốt ở nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C từ nhà máy đến tận tay người tiêu dùng. Nhà máy cũng đầu tư lớn vào hệ thống xử lý chất thải với công nghệ hàng đầu, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt loại “A”. Sản phẩm thịt mát Meat Deli của Masan được tung ra thị trường vào ngày 23/12/2018 đáp ứng theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 12429:2018) về Thịt mát do Bộ Nông Nghiệp & PTNTT đề xuất và Bộ KHCN công bố vào ngày 16/10/2018