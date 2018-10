HTX Ngọc An “lên đời” sản phẩm từ dừa, riêng dầu dừa đã thu 3,5 tỷ

(Dân Việt) Tận dụng thế mạnh là quê hương của dừa Tam Quan, HTX Nông nghiệp Ngọc An (xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định) đã từng bước mở rộng các hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ loại quả nổi tiếng của xứ Bình Định, mang lại thu nhập cao cho xã viên trong HTX.

Ông Nguyễn Ngọc Nghiệp – Giám đốc HTX Nông nghiệp Ngọc An cho biết: Hiện HTX có 1.200 hộ xã viên, quản lý 218ha đất sản xuất. HTX đang hoạt động ở các lĩnh vực dịch vụ thủy lợi, làm đất, thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, điện, sản xuất bánh tráng, sản xuất dầu dừa tinh khiết, sản xuất rau an toàn...

Tuy nhiên, hoạt động mang lại hiệu quả nhất là sản xuất dầu dừa tinh khiết và bánh tráng nước dừa.

Mỗi ngày HTX Ngọc An thu mua khoảng 1.500 trái dừa từ các hộ xã viên. Ảnh: Nguyễn Kiểm

Ông Nghiệp cho hay: Năm 2013, HTX Ngọc An đã tranh thủ tiếp nhận tài trợ từ dự án sinh kế nông thôn bền vững của tỉnh Bình Định để triển khai dự án sản xuất dầu dừa tinh khiết, với dây chuyền công nghệ hiện đại. “Với công nghệ sấy - ép lạnh, dầu dừa do HTX sản xuất không bị mất các chất dinh dưỡng. Trước đây, các công đoạn bóc vỏ, tách cơm dừa phải làm bằng tay thì nay đã có máy móc hỗ trợ, giúp tiết kiệm thời gian và nhân công” – ông An nói.

Cùng với dầu dừa, HTX Ngọc An còn đầu tư mạnh vào sản xuất bánh tráng nước dừa, với bao bì đóng gói đẹp mắt, tiện dụng; có nhãn mác, mã vạch rõ ràng, khiến người mua rất an tâm. Các sản phẩm của HTX Ngọc An hiện được tiêu thụ rộng rãi trên địa bàn tỉnh Bình Định và các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM...

Theo ông Nghiệp, sau khi mở ra 2 khâu dịch vụ sản xuất bánh tráng nước dừa và chế biến dầu dừa tinh khiết, mỗi ngày HTX thu mua khoảng 1.500 quả dừa của các hộ xã viên. Chỉ tính riêng hoạt động sản xuất dầu dừa tinh khiết, mỗi năm HTX thu về khoảng 3,5 tỷ đồng.

“Hiện HTX đã tập trung 200 hộ tham gia đầu tư thâm canh dừa với quy mô 4.000 cây, bước đầu hình thành vùng nguyên liệu sạch phục vụ hoạt động sản xuất của HTX” – ông Nghiệp thông tin.