Kết nối doanh nghiệp hỗ trợ sinh kế cho nông dân

(Dân Việt) Hỗ trợ sinh kế cho nông dân thông qua liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của hội viên nghèo được Hội Nông dân (ND) TP.HCM xác định vẫn còn không ít khó khăn.

Vai trò từ cấp hội cơ sở

Xã Trung Lập Thượng (Củ Chi) là một xã thuần nông, diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 90%, trong đó diện tích lúa khoảng 800ha. Trước đây, việc mua bán nông sản chủ yếu dựa vào thương lái nên thu nhập của ND không ổn định. Việc hỗ trợ tiêu thụ lúa đặt ra bài toán cho Hội ND xã cùng chi hội các ấp, nhất là ấp Sa Nhỏ - nơi có diện tích trồng lúa lớn nhất.

Việc liên kết với đại lý vật tư nông nghiệp ngay tại địa phương giúp nông dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Nguyên Vỹ

Năm 2017, Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 126,5 tỷ đồng, giải ngân gần 99 tỷ cho 3.454 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn sản xuất. Năm 2018, HND TP đặt mục tiêu vận động quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 20 tỷ đồng; phấn đấu 100% cấp huyện và 90% cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân.

Sau khi thống nhất liên kết với các đại lý vật tư nông nghiệp, mô hình ký kết thu mua giữa ND và đại lý được triển khai với giống lúa OM 5451, giá 4.850 đồng/kg. Theo đó, đại lý vẫn mua lúa đúng giá hợp đồng khi thị trường xuống thấp. Khi giá lên cao, đại lý sẽ mua theo giá thị trường giúp ND yên tâm sản xuất.

Tham gia mô hình này, ND phải ký hợp đồng mua giống tại đại lý. Đại lý sẽ cam kết tạm ứng phân bón cho ND canh tác. Từ 14 hộ tham gia ban đầu với tổng diện tích 30ha năm 2016, đến năm 2017 đã có 32 hộ đăng ký tham gia, với tổng diện tích lên khoảng 90ha. Tính bình quân, cứ mỗi vụ (3 tháng/ha), bà con lãi trung bình 20 triệu đồng. Dù thị trường biến động thế nào thì sản phẩm của ND vẫn được bao tiêu trọn gói với giá đảm bảo, tạo thu nhập ổn định.

Không dừng lại ở đó, Hội ND xã Trung Lập Thượng còn hỗ trợ ND ký kết tiêu thụ ớt cho 12 hộ ND với doanh nghiệp, diện tích 7ha, giá bao tiêu ớt chỉ thiên 20.000 đồng/kg, ớt sừng đỏ 12.000 đồng/kg. Liên kết sản xuất này tạo việc làm cho hơn 80 lao động nông thôn.

Nắm bắt kịp thời nguyện vọng dân nghèo

Dù vậy, ông Võ Đức Huy - Chủ tịch Hội ND xã Trung Lập Thượng cho biết, hỗ trợ ND tiêu thụ sản phẩm vẫn là một việc làm hết sức khó khăn. Chưa kể năm vừa qua thời tiết, dịch bệnh, hệ thống kênh mương chưa tiêu thoát tốt cũng gây ảnh hưởng khá nhiều một phần diện tích sản xuất của địa phương. Nhất là đối với rau, củ quả; thông tin thị trường còn chậm, tâm lý nông dân chưa được an tâm hoặc không muốn thực hiện hợp đồng khi giá cả thị trường tăng cao. “Việc nắm bắt khó khăn và bức xúc về thu nhập của hội viên, ND là công tác phải thực hiện thường xuyên để có hướng giải quyết kịp thời” - ông Huy nói.

Chia sẻ điều này, ông Lê Văn Được - Chủ tịch Hội ND huyện Cần Giờ thừa nhận: Khó khăn về thu nhập của hộ dân nghèo nhận khoán giữ rừng Cần Giờ là một trong những trăn trở chưa giải quyết được dứt điểm trong năm qua. Thu nhập của ND từ nhận tiền công khoán giữ rừng hiện chỉ 1,156 triệu đồng/ha/năm, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống một bộ phận nông dân rơi hoàn cảnh khó khăn.

Hội ND huyện Cần Giờ đang tiếp tục rà soát thu nhập từ nhận khoán giữ rừng để đối chiếu chuẩn nghèo. “Hiện nay, cơ bản đã hoàn tất và đang tổng hợp đề xuất với thành phố điều chỉnh chính sách, từng bước tháo gỡ khó khăn của nông dân nhận khoán giữ rừng” - ông Được cho biết.

Đánh giá trên tổng thể, ông Đoàn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hội ND thành phố thừa nhận công tác hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể còn nhiều lúng túng. Việc năm bắt tâm tư, nhu cầu của hội viên ND, những khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ còn chưa kịp thời. “Thời gian qua, các điều kiện khách quan như đô thị hóa, thời tiết thất thường cũng gây ảnh hưởng không ít. Vai trò của Hội ND vì thế cần phải gắn bó sâu sát, hiệu quả hơn nữa với hội viên và ND tại địa bàn mình của mình” - ông Thanh cho biết.