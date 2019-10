Khó lạc quan về giá điều nhân dù cuối năm cận kề

(Dân Việt) Ngược với nhiều dự báo lạc quan trước đây, giá điều nhân cả xuất khẩu lẫn nội địa trong vài tuần qua chẳng những không tăng mà còn giảm nhẹ. Theo Hội đồng thông tin của Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), các giao dịch đối với mặt hàng điều không sôi động như các tuần đầu tháng, dù đang bước vào cao điểm mùa sản xuất cuối năm.

Giá điều nhân không thể tăng

Tại hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh hồi giữa tháng 8, ông Trần Văn Hiệp - Trưởng Ban xúc tiến thương mại Vinacas cho biết, tháng 9 sẽ là thời điểm quyết định thị trường có thay đổi hay không. Khi đó, thông tin được quan tâm là giá điều nhân và thô đến cuối năm sẽ diễn biến ra sao. Nhất là sau khi gỡ bỏ được gánh nặng thiếu hụt nguyên liệu thô, ngành điều kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến trong giá điều nhân cũng như hiệu quả sản xuất, kinh doanh đến cuối năm.

Ngược với dự đoán, giá điều nhân không tăng trong vài tuần vừa qua. Ảnh: Nguyên Vỹ

Giá điều thô chào tháng 9/2019:

Các nước Tây Phi: 1.100 - 1.160USD/tấn (40-42 lb)

Ghinea Bissau: 1.570USD (53 lb)

Tanzania: 1.520USD (51 lb)

Trước đó, giá điều nhân đi từ mức thấp nhất vào cuối tháng 4/2019 là 3,05USD/pound cho mã W320; tới tháng 8 tăng lên mức 3,35 - 3,40USD/pound. Tuy nhiên, tới cuối tháng 8, việc dự báo giá nhân tăng bao nhiêu vẫn chưa có đáp án cụ thể, nhất là lúc đó nền kinh tế thế giới đang trong vòng xoáy thương chiến toàn cầu, sức mua bị ảnh hưởng chung và ngành điều cũng không ngoại lệ.

Khi đó, ông Trần Văn Hiệp đã lưu ý, giá điều nhân trong tương lai sẽ bị tác động bởi nhiều yếu tố, nhất là phụ thuộc vào giá điều thô. Việc mua bán điều thô trên thế giới không chỉ thuần túy thương mại mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, khó dự đoán. Các doanh nghiệp cần tính toán kỹ bài toán kinh doanh.

Kết thúc tháng 9, phần lớn người mua quan tâm đến các hợp đồng cho quý I và II/2020. Tuy nhiên mức giá không như người bán mong đợi. Mức giá mà người mua đề nghị cho loại điều mã W320 vẫn quanh ở mức 3,30 - 3,40USD/pound. Các hợp đồng cho giao dịch gần khá trầm lặng.

Với các mặt hàng cấp thấp, trong tháng 9, thị trường Trung Quốc đã mua trở lại nhưng giao dịch còn chậm. Giá các mặt hàng này rất thấp và không có khung giá chung. Chỉ khi có nhu cầu, khách xem hàng trực tiếp mới đưa ra giá cụ thể.

Tại Đồng Nai, lượng hạt điều xuất khẩu tháng 9 ước đạt 4.800 tấn; tăng 1,06% so với tháng 8. Tuy nhiên, giá hạt điều xuất khẩu tháng 9 bình quân ước đạt 6.530USD/tấn; giảm 5,5% so với tháng 8, và giảm 22% so với cùng kỳ. Trước đó, giá điều xuất khẩu tháng 8 bình quân ước đạt 6.914USD/tấn; giảm 4,5% so tháng 7.

Ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai cho biết, để bù đắp sự thiếu hụt các loại hạt nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam trong những tháng tới.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, đồng nhân dân tệ giảm giá sẽ khiến giá hạt điều nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc cao hơn so với trước đó. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hạt điều Việt Nam.

Thận trọng thu mua

Với giá điều nhân và giá điều thô hiện tại, chỉ có thể đưa vào chế biến cho rang muối; còn chế biến nhân trắng thì mức lỗ rất lớn. “Chỉ khi cân đối thấy có lãi mới mua điều thô và chế biến. Khi chưa có đầu ra hiệu quả cho điều nhân thì không nên mua điều thô với giá cao để kỳ vọng giá nhân tăng trong tương lai” - Vinacas khuyến cáo.

Ngược lại với nhiều dự đoán lạc quan trước đây, giá điều nhân chẳng những không tăng mà đã giảm nhẹ trong vài tuần vừa qua. Tuy nhiên, Hội đồng thông tin Vinacas nhận định, điều này không gây ngạc nhiên vì nhiều lý do.

Suốt thời gian từ cuối tháng 5 đến nay, giá điều nhân ở mức thấp. Lượng xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh so với năm 2018 ở cả 2 nhóm thị trường Âu Mỹ và Trung Quốc. Đến nay, lượng nhập khẩu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của 2 phân khúc thị trường này cho cả năm 2019, đặc biệt là với Âu Mỹ. Riêng Trung Quốc, có thể nhu cầu sẽ còn giữ ở mức cao để đáp ứng mùa tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán.

Đến nay, việc nhập điều nhân giá thấp với số lượng lớn để chuẩn bị cho cuối năm 2019 đã cơ bản xong. Do đó, người mua không hề vội vàng cũng như không thể mua tiếp với giá cao hơn vào thời điểm này. Với điều thô, nguồn nguyên liệu hiện đã cung cấp đủ chế biến cho đến cuối năm. Các tháng giáp vụ (từ tháng 12/2019 - 3/2020) có thể xảy ra tình trạng thiếu hàng. Tuy nhiên, vùng sản xuất điều ở các nước Tanzania, Mozambique, Indonesia... cũng sắp vào vụ. Thông thường, từ cuối tháng 12 đã có hàng từ vụ mới về đến Việt Nam.

Với những lý do như trên, Vinacas nhận định giá điều nhân sẽ còn giữ ổn định trong ít nhất 1 tháng nữa cho đến khi Trung Quốc cần thêm hàng cho Tết Nguyên đán và khi Việt Nam khan hiếm tạm thời về nguyên liệu trong thời gian giáp vụ.

Với điều thô, thời điểm cuối năm và mùa giáp vụ cũng rất khó dự báo. Bởi thời điểm này trùng với thu hoạch và bán hàng của các nước Tanzania, Indonesia. Trong khi chính sách bán điều thô của các chính phủ liên quan, hoặc các yếu tố đầu cơ trong và ngoài nước của các công ty hàng đầu trong kinh doanh điều thô vẫn là những ẩn số khó đoán. Những ẩn số này lại là các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá điều thô.