Khoai lùn trồng luộc ăn chơi, béo dẻo lại thu bạc triệu

Những ngày trước và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều người dân ở các xã An Hiệp, Phú Tân (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) rất vui khi bước vào vụ thu hoạch khoai lùn và bán được giá cao so với năm trước, mang về cho bà con lợi nhuận cao.

Ông Trần Sen (58 tuổi, xã An Hiệp) cho biết: Khoai lùn là loại củ trồng ăn chơi của người nông dân. Mỗi năm trồng một vụ. Khoai lùn có lớp vỏ bên ngoài màu vàng nhạt, thịt bên trong màu trắng, luộc chín ăn vừa bùi, vừa dẻo và béo nên được nhiều người yêu thích.

Ông Trần Sen cho biết thêm: Hiện tại, giá khoai lùn bán tại ruộng cho thương lái là 25.000 đ/kg. Còn nếu đem về luộc chín bán cho khách hàng thì có giá từ 35.000 đồng - 40.000 đồng/kg. Nhiều người trồng khoai lùn trên đất mới cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi công đất.

Ông Võ Minh Luân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết: “Khoai lùn được trồng chủ yếu tại 2 xã An Hiệp và Phú Tân, với diện tích ước 25 - 26ha. Do là loại cây thuộc họ củ nên thời gian trồng đến thu hoạch kéo dài 7 tháng và đặc điểm của khoai lùn là không phải loại đất nào cũng trồng được, chúng chỉ thích hợp trồng ở loại đất pha cát hay đất gò cao. Vì vậy, vùng đất An Hiệp, Phú Tân của huyện rất thích hợp cho trồng loại khoai này, cho bà con thu nhập cao hơn so với trồng lúa”.

Cũng theo ông Luân, khoai lùn nhẹ công chăm sóc, ít tốn chi phí đầu tư nên người trồng thu lợi nhuận cao. Theo đó 1 công thu hoạch khoảng 1 - 1,2 tấn, trừ chi phí lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng.