Không tin nổi: Siêu robot ''nông dân'' thu hoạch nông sản ấn tượng

''Sweeper Robot'', một robot công nghệ cao thay bạn làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt của nhà kính được chế tạo bởi nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Isarel, Bỉ, Thụy Điển và Hà Lan. Kết quả nghiên cứu mang đến kỳ vọng robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ có thể thay thế hoàn toàn con người trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Phạm Nhật (In The Know) (KHPT)