Kinh hoàng 1,3 tấn lòng lợn thối được sấy khô chuẩn bị đem bán

(Dân Việt) 1,3 tấn lòng lợn không có nguồn gốc, trong đó có 900kg đã được sấy khô, đóng gói chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ.

Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý cơ sở sản xuất, chế biến lòng lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, Móng Cái, do bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1984, đăng ký hộ khẩu tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà làm chủ.

Cơ sở chế biến lòng lợn không đảm bảo vệ sinh bị phát hiện.

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 14.5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thành phố Móng Cái kiểm tra, phát hiện cơ sở này đang hoạt động chế biến, sấy khô lòng lợn.

Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 1.300kg lòng lợn, trong đó có 900kg đã được sấy khô, 400kg lòng lợn tươi và 80 kg phụ gia thực phẩm. Điều đáng lưu ý là cơ sở trên (có diện tích khoảng 350m2, với 1 kho đông lạnh, 2 dàn phơi và 11 lò sấy) không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng.

Qua kiểm tra, bà Xuân không xuất trình được hoá đơn chứng từ, hợp đồng mua bán chứng minh nguồn gốc hợp pháp số lòng lợn và phụ gia thực phẩm phục vụ cho việc sản xuất.

Bà này cho biết, số nguyên liệu thực phẩm phục vụ cho việc sản xuất được thu mua từ nhiều người không quen biết trên địa bàn Móng Cái, sau đó chế biến, sấy khô đóng gói bán ra thị trường cho những người có nhu cầu.