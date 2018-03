Lạ lùng: Lại thêm một cây chuối vỡ “bầu”, trổ buồng giữa thân

Cây chuối này được trồng trong vườn thuốc Nam của BCH Quân sự huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Khác với việc trổ hoa từ ngọn, cây chuối đặc biệt trổ hoa và buồng từ giữa thân.

Anh Lô Văn Quân đếm số nải chuối từ buồng mọc từ thân cây. Ảnh: Phan Giang.

Anh Lô Văn Quân (BCH Quân sự huyện Quỳ Hợp) cho biết, cây chuối này được anh em trong đơn vị lấy giống từ khu tăng gia của đơn vị ở xã Châu Quang (Quỳ Hợp). Suốt quá trình sinh trưởng, cây phát triển bình thường. Thời gian gần đây mọi người phát hiện ở giữa thân cây bị rách toác, từ đó trổ ra buồng chuối với 11 nải to. Các quả chuối to lên từng ngày. Vì buồng quá to và nhiều nải nên phải dùng cây gỗ để chống đổ gãy.

Buồng chuổi sai quả phải dùng cọc để chống đỡ. Ảnh: Phan Giang

Cây chuối lạ này có chiều cao hơn 2m và trở nên khác biệt với 10 cây chuối còn lại xung quanh. Sau khi có tin về cây chuối lạ trổ buồng từ thân, đã có khá nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem.

Có người cho rằng đây là “điềm” may mắn, một số người khác lại tỏ ra hơi lo lắng... Thực tế, chuối trổ buồng giữa thân là hiện tượng bất thường nhưng không phải chưa từng xảy ra. Theo lý giải của các nhà khoa học đây chỉ là một hiện tượng "đột biến" của thực vật.