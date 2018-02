Lai Châu: Đẫm nước mắt nhìn cảnh trâu, nghé gục chết ngay cửa nhà

(Dân Việt) Đợt rét đậm kéo dài đang khiến người dân vùng cao lâm vào cảnh lao đao. Đã có hàng trăm con trâu, nghé bị chết, có những con chết ngay trước cửa nhà khiến người dân khóc cạn cả nước mắt.

Trong mấy ngày qua nền nhiệt độ ở một số vực vùng núi cao của tỉnh Lai Châu giảm sâu 2 độ C – 3 độ C. Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu, đến cuối tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã có 96 con gia súc bị chết do rét đậm, rét hại.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu, cho biết: Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, toàn tỉnh đã có 96 con gia súc bị chết, tập trung chủ yếu ở một số khu vực vùng núi cao như Sìn Hồ, Phong Thổ... ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tuy tiết trời lạnh buốt nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, đưa trâu ra khỏi chuồng trại, không đốt lửa sưởi ấm cho gia súc nên nguy cơ trâu bò chết rét tăng cao.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có công điện chỉ đạo các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp chống rét, đảm bảo an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi.

Tuy nhiên rét đậm, rét hại kéo dài nên đã xuất hiện nhiều trâu, bò bị chết rét ở một số địa phương, gây thiệt hại cho bà con nông dân. Hiện nay, thời tiết đang tiếp tục diễn biến khó lường, cần chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về gia súc cho người dân.

Không ít người dân đã ý thức được việc nhốt trâu vào chuồng, phủ bạt kín, giữ ấm cho đàn gia súc khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Quốc Định - Mạnh Chi

Một con nghé ngã vật ra chết dù đã được sưởi ấm trước cửa nhà của người dân.