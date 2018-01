Lai Châu: Rét xuống 2 độ, người dân đưa cả trâu vào nhà tránh rét

(Dân Việt) Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 30 - 31.1 trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhiệt độ đồng loạt giảm sâu, gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhiều hộ dân đã đưa trâu bò, đi tránh rét, đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia cầm...

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng tỉnh Lai Châu cho biết, nhiệt độ trung bình trên địa bàn đo được vào 9h sáng ngày 31.1 giao động từ 2 - 6 độ C. Các địa phương vùng núi như Sìn Hồ, Phong Thổ, Thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 2 - 3 độ C, gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Ở xã vùng cao, người dân đã đốt lửa, sưởi ấm cho gia súc, chuẩn bị thức ăn, không để gia súc ngoài rừng để tránh thiệt hại.

Người dân xã Nậm Tăm huyện Sìn hồ đưa trâu, bò về chăm sóc, đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong đợt rét đậm, rét hại

Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có công điện chỉ đạo các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp chống rét, đảm bảo an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giao trách nhiệm trực tiếp cho chủ tịch UBND các huyện và giám đốc các sở ngành trong việc đảm bảo an toàn cho lĩnh vực đơn vị phụ trách và địa bàn quản lý.

Ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: “Ưu tiên hiện nay là phòng chống rét cho đàn gia súc, chúng tôi đã chỉ đạo các xã tuyên truyên cho người dân đưa gia súc về chăm sóc, làm chuồng trại kín, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc. Với các xã vùng cao như Tả Phìn, Phăng Sô Lin, Sà Dề Phìn... người dân đưa gia súc xuống vùng thấp tránh rét. Với nhiệt độ thấp như hiện nay, và dự báo sẽ kéo dài, thì ưu tiên hàng đầu của huyện hiện nay là chăm sóc tốt đàn gia súc, tránh trâu, bò bị chết rét”

Cũng theo ông Đồng Văn Liệt đối với lúa chiêm xuân năm nay huyện đã điều chỉnh lịch cấy vào sát tết Nguyên đán, tránh trường hợp cấy sớm quá sẽ vào những đợt rét đậm, rét hại. UBND huyện đã yêu cầu phòng Nông nghiệp chỉ đạo các xã chủ động lượng giống dự phòng để khi xảy ra rét đậm, rét hại phải chỉ đạo gieo vãi để kịp thời vụ.

Tại khu vực Dào San, Sì Lờ Lầu huyện Phong Thổ, nhiệt độ xuống thấp dưới 4 độ C, đây là những xã có trâu bò bị chết nhiều trong vụ rét năm 2014. Được huyện khuyến cáo, người dân đã chủ động làm chuồng trại, kín gió cho trâu bò, chuẩn bị thức ăn, muối, nước nóng cho đàn gia súc.

Nhiều hộ dân của huyện Phong Thổ, ngoài đảm bảo lượng thức ăn, còn đốt lửa, sưởi ấm cho đàn trâu, bò

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết: Huyện đang tập trung chỉ đạo người dân chăm sóc đàn gia súc, không để gia súc bị thiệt hại do mưa rét. Nếu xã nào để xảy ra tình trạng trâu, bò chết rét nhiều thì lãnh đạo UBND xã đấy phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện”.

Hiện tại nền nhiệt độ tại tỉnh Lai Châu và các tỉnh Tây Bắc đang giảm mạnh, nhiều nơi xảy ra băng tuyết, chính vì thế các địa phương đang chủ động ứng phó, không để đàn gia súc bị chết do nhiệt độ xuống thấp