Liên kết sản xuất tiêu thụ, đưa nông sản sạch về Thủ đô

Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn, thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư 2 chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) và chợ Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm); đồng thời UBND thành phố cũng chỉ đạo công an thành phố, Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện tốt nhất đưa nông sản an toàn về với Hà Nội... Ông Tạ Văn Tường