Lợn lớn nhanh, thịt thơm ngon, giảm chi phí nhờ chế phẩm BiOWiSH

(Dân Việt) Thay vì cách chăn nuôi cũ thường pha trộn thêm kháng sinh vào khẩu phần ăn để trị bệnh cho vật nuôi, hàng chục hộ nông dân (ND) tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, giờ đã chuyển sang sử dụng chế phẩm sinh học an toàn BiOWiSH để tiết kiệm chi phí đầu vào và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Nông dân phấn khởi

Tháng 9.2018, T.Ư Hội ND Việt Nam đã có quyết định phê duyệt dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam theo hướng an toàn sinh học”.

Theo đó, 14 hộ ND xã Văn Xá tham gia dự án được hỗ trợ 140 con lợn giống và được cung cấp 30% thức ăn cám và chế phẩm vi sinh vật BiOWiSH.

Mô hình chăn nuôi sử dụng chế phẩm sinh học an toàn ngày càng được nông dân áp dụng nhiều. Ảnh minh họa

Ngay sau khi tiếp nhận dự án, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Nam đã có văn bản yêu cầu Hội ND huyện Kim Bảng, Hội ND xã Văn Xá nhanh chóng vào cuộc, tổ chức các hoạt động tuyên truyền hoặc lồng ghép nội dung dự án vào sinh hoạt chi, tổ, hội, câu lạc bộ, mô hình… để phổ biến đến cán bộ, hội viên, ND, nhất là 14 hộ tham gia mô hình.

Đồng thời, các cấp Hội thường xuyên bám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện; tư vấn hỗ trợ các hộ ND xây dựng mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Hà Nam cho biết: Nhờ công tác tuyên truyền phổ biến triển khai tốt, nên ngay từ những bước đầu thực hiện dự án, Hội gặp rất nhiều thuận lợi. Được hỗ trợ con giống, cám, chế phẩm vi sinh, hầu hết ND đều hào hứng phấn khởi tham gia.

Đặc biệt, trước khi đưa con giống về cấp cho ND, đơn vị thực hiện dự án đã có bước khảo sát rất chi tiết, ưu tiên các hộ có sẵn chuồng trại và kinh nghiệm chăn nuôi lợn.

Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật tại các trang trại ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, Hà Nam, đang cho kết quả tích cực. Ảnh: Nhật Minh

Theo đánh giá của T.Ư Hội ND Việt Nam, việc ứng dụng chế phẩm sinh học BiOWiSH vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần giảm thiểu các rủi ro, tăng năng suất, đồng thời, hạn chế việc sử dụng các chất kháng sinh, giảm dư lượng kháng sinh trong sản phẩm, từ đó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lợn lớn nhanh, chuồng trại không mùi hôi

Mô hình chăn nuôi trang trại của hộ anh Chu Văn Quang ở xã Văn Xá được Hội ND tỉnh chọn thí điểm triển khai sử dụng chế phẩm sinh học BiOWiSH cho chăn nuôi lợn.

Anh Quang phấn khởi nói: Với quy mô của trang trại khá lớn nên lượng phân thải ra hàng ngày lớn, mùi phân hôi gây ảnh hưởng đến môi trường sống của gia đình và khu vực xung quanh.

Từ khi sử dụng chế phẩm BiOWiSH, lợn lớn nhanh hơn, lượng thức ăn nuôi lợn giảm, chất lượng thịt đảm bảo, dư lượng kháng sinh cũng như các loại vi khuẩn có hại không còn. Đặc biệt, môi trường, chuồng trại đã trở nên sạch hơn.

Cùng chung niềm vui như anh Quang là hàng chục hộ chăn nuôi khác tại xã Văn Xá. Từ tháng 9.2018 tham gia mô hình, gia đình anh Bùi Chung Thủy đã mạnh dạn đưa chế phẩm vi sinh vật BiOWiSH vào nuôi lợn. Vốn là người chăn nuôi lâu năm, nhưng bản thân anh Thủy cũng không thể nghĩ, chế phẩm sinh học này lại có hiệu quả nhanh tới vậy.

Chỉ vào đàn lợn béo tốt đang đợi xuất chuồng, nhiều ND xã Văn Xá không giấu nổi niềm vui sướng. Anh Thủy cho biết, sau 3 tháng sử dụng BiOWiSH, trọng lượng lợn thử nghiệm đã đạt tới hơn 100kg, vượt từ 25-30kg so với lợn đối chứng.

Theo anh Thủy, chế phẩm sinh học BiOWiSH cung cấp enzym giúp đàn lợn tiêu hóa tinh bột và protein, giảm thấp nhất tỷ lệ tiêu tốn thức ăn. Bên cạnh đó, BiOWiSH cũng kích thích sự tăng trưởng và hoạt động của các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, nâng cao khả năng hấp thụ thức ăn.

Thử nghiệm tại trang trại của anh Thủy cũng cho thấy, khi sử dụng chế phẩm sinh học BiOWiSH, lượng thức ăn hàng ngày của lợn giảm từ 2,2kg xuống còn 1,9kg, giúp hộ nuôi giảm khoảng 1.500 đồng/ngày/con.

Đại diện một hộ chăn nuôi ở xã Văn Xá thậm chí còn tính chi li “thiệt hơn” khi sử dụng chế phẩm sinh học: Trung bình cứ 1 đầu lợn sẽ mất 60.000 đồng tiền mua chế phẩm. Sau khi sử dụng, trọng lượng bình quân tăng 5kg/con (220.000 đồng). Do chế phẩm kích thích các vi sinh vật có lợi nên vật nuôi tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Do đó, gần như không phải sử dụng kháng sinh, chi phí nhờ đó giảm trừ.