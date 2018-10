Long An: Dốc vốn Hội để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

(Dân Việt) Nhiệm kỳ 2013-2018, các Hội Nông dân (ND) tỉnh Long An đã dồn vốn phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết 8 của tỉnh Long An và bước đầu đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Đầu tư vốn cho các mô hình

Theo Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An Phạm Chí Tâm, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, hội viên và nông dân Nghị quyết 8 của BCH Đảng bộ tỉnh Long An về thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng thời, vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các mô hình “3 cây, 1 con” theo theo lộ trình xác định.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng (bên phải) thăm trang trại gà lấy trứng công nghệ cao của ông Dương Văn Tỷ (xã Tân Lân, Cần Đước, Long An). Ảnh: Cửu Long

Hội ND tỉnh Long An đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động tăng trưởng Quỹ, nâng tổng nguồn vốn cấp tỉnh, huyện đạt hơn 27,750 tỷ đồng, thực hiện 167 dự án; hỗ trợ cho 1.714 hộ nông dân phát triển kinh tế hộ theo hình thức tổ hợp tác sản xuất.

Theo đó, Hội ND tỉnh đã chọn 4 đơn vị thực hiện xây dựng mô hình điểm gồm: huyện Châu Thành với cây thanh long; huyện Cần Giuộc với rau; huyện Tân Thạnh với cây lúa và huyện Đức Huệ với mô hình nuôi bò thịt. Ngoài ra, Hội đã tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông dân khởi nghiệp cho trên 300 cán bộ huyện, thị, thành Hội, cơ sở và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội ND còn phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cho 182 cán bộ Hội ND cơ sở; tổ chức 2 đoàn cán bộ Hội tham quan kinh nghiệm sản xuất công nghệ cao tại Lâm Đồng...

Tại huyện Cần Đước, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã mạnh dạn đầu tư Dự án rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Long Khê với tổng số vốn 500 triệu đồng. Hiện, nhiều nông dân xã Long Khê đã đầu tư nhà lưới, thiết bị sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao. Ông Trần Văn Tân, thành viên Tổ hợp tác 12 cho biết: “Sản xuất rau màu ứng dụng công nghệ cao, tham gia chuỗi liên kết không chỉ tăng năng suất, mà giúp ổn định đầu ra cho nông dân”.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Long An cũng vừa giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho 15 hộ nông dân thực hiện dự án trồng thanh long ở xã Long Trì (huyện Châu Thành) với tổng số tiền 1tỉ đồng. Đại diện Hội ND tỉnh cho biết, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tham mưu cấp nguồn vốn ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, cấp huyện hơn 15,685 tỷ đồng (trong đó, cấp tỉnh là 14 tỷ đồng và cấp huyện là 1,685 tỷ đồng).

Hội cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động bổ sung tăng trưởng Quỹ, nâng tổng nguồn vốn cấp tỉnh, huyện đạt hơn 27,750 tỷ đồng, thực hiện 167 dự án; đồng thời hỗ trợ cho 1.714 hộ nông dân phát triển kinh tế hộ theo hình thức tổ hợp tác sản xuất.

Ưu tiên vốn cho nông nghiệp công nghệ cao

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Đỗ Hữu Lâm, thời gian qua, đồng vốn Qũy hỗ trợ nông dân đã góp phần hiệu quả trong việc cùng với ngành nông nghiệp địa phương phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An Trần Quốc Toản đánh giá, từ nguồn vốn Trung ương Hội ND Việt Nam và tỉnh Long An ủy thác, Hội ND tỉnh đã thực hiện xây dựng các dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tốt, giải quyết việc làm cho nhiều hội viên, nông dân, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội ND tỉnh Long An sẽ tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; xây dựng các mô hình giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi nông sản từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ; tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tham gia các loại hình kinh tế hợp tác, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân;

Ông Toản cho biết thêm, Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng những mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, chú trọng các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao có quy mô lớn với mô hình liên kết sản xuất theo chương trình đột phá của Tỉnh ủy về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.