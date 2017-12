Mâm cỗ Tết an toàn: Mua thực phẩm ở đâu để chuẩn sạch?

(Dân Việt) Càng về thời điểm cuối năm, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng trở nên “báo động”, khi mà trên thị trường trôi nổi không ít thực phẩm "bẩn", kém chất lượng, khó kiểm soát, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, để gia đình bạn có một Tết Mậu Tuất thật an toàn, đừng bỏ qua những cơ sở để chọn lựa thực phẩm sạch.

Chiều qua 28.12, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến: "Cùng hành động vì mâm cỗ Tết an toàn" nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc, người tiêu dùng về "Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm" của ngành nông nghiệp trong dịp cao điểm cận Tết này. Mâm cỗ Tết an toàn: Mua thực phẩm ở đâu để chuẩn sạch? Mâm cỗ Tết an toàn: Mua thực phẩm ở đâu để chuẩn sạch? (Ảnh minh họa. Nguồn: IT) Tại buổi tọa đàm trực tuyến, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) thông tin: "Hiện nay, tại 63 tỉnh, thành trên cả nước đều đã phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn. Các bạn có thể tìm thấy thông tin, địa chỉ các chuỗi này trên trang web của Sở NNPTNT, Sở Công thương các tỉnh thành. Ngoài ra tại trang web của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản , trên Báo điện tử Dân Việt chuyên mục Địa chỉ xanh và trên các kênh truyền hình phát chương trình nông nghiệp sạch…." Càng về thời điểm cuối năm, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng trở nên “báo động”, khi mà trên thị trường trôi nổi không ít thực phẩm "bẩn", kém chất lượng, khó kiểm soát, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, để gia đình bạn có một Tết Mậu Tuất thật an toàn, đừng bỏ qua những cơ sở để chọn lựa thực phẩm sạch. Ông Tiệp cho biết thêm, trước tình hình khó nhận biết về chất lượng thực phẩm như hiện nay, người tiêu dùng cũng cần được chia sẻ nhiều “bí kíp” để có bữa cơm an toàn cho gia đình nói chung và trong dịp Tết sắp tới nói riêng. Giải pháp phổ biến vẫn là người dân cần phải tự trang bị thông tin, kiến thức, kỹ năng lựa chọn thực phẩm. Đặc biệt, vừa qua, bộ NNPTNT đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo vệ sinh ATTP cho Tết dương lịch và Tết nguyên đán. Như đã nói ở trên, năm 2018,Bộ NNPTNT sẽ tiếp tục triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm, tuy nhiên trong dịp Tết với việc nhiều chủng loại thực phẩm sẽ tăng mạnh, bao gồm cả sản phẩm nội địa và xuất khẩu. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) tại buổi Tọa đàm Bộ NNPTNT sẽ tăng cường 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và tăng cường thông tin truyền thông. Với việc thông tin truyền thông, sẽ chỉ đạo ngành dọc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản tuân thủ quy định về vệ sinh ATTP, không vì nhu cầu gia tăng ngày Tết mà sử dụng nguyên liệu không đảm bảo. Đẩy mạnh thông tin truyền thông để giới thiệu quảng bá sản phẩm, cơ sở sản xuất an toàn. Tăng cường thông tin hướng dẫn sử dụng sản phẩm an toàn. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra với những cơ sở sản xuất tiêu dùng sản phẩm nhiều trong ngày tết như giò, chả, nem, thủy sản chế biến. Ông Tiệp cũng cho biết thêm, không chỉ trong thời gian tới ở thời điểm cận Tết mà trong năm 2018, Bộ NNPTNT vẫn tiếp tục xác định đây là năm hành động về vệ sinh ATTP, tiếp tục triển khai 4 nội dung trọng tâm chính như sau: Thứ nhất, hoàn thiện về mặt thể chế. Nội dung này đã tiến hành trong năm 2017 và có những thành tích đáng kể, đồng thời sẽ tiếp tục trong năm 2018, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở, cá nhân tổ chức sản xuất nông sản an toàn. Thứ hai, tổ chức sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn. Năm 2018, Bộ NNPTN đang trình chính phủ ban hành 2 nghị định quan trọng. Nghị định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và phát triển HTX. Các nghị định này sẽ là cơ sở để hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp có hành lang pháp lý để sản xuất ra các sản phẩm an toàn. Đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra để xử lý vi phạm. Thứ ba, tăng cường thanh tra và kiểm tra. Và cuối cùng, nhân rộng chuỗi kinh doanh thực phẩm an toàn trên phạm vi rộng.

