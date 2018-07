Mưa lớn tại miền Bắc sẽ còn kéo dài đến hết tháng 7

(Dân Việt) Với việc trải qua 2 đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 7 theo ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai là điều bất thường. Đợt mưa lớn này bắt đầu từ tối 24/7 toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có đợt mưa lớn kéo dài. Đợt mưa này kéo dài đến hết ngày 29/7 mới kết thúc.

Đánh giá tình hình thời tiết trong tháng 7, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho rằng, trong tháng 7 miền Bắc trải qua 2 đợt mưa lớn kéo dài là điều bất thường.

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn kéo dài đến hết tháng 7. Ảnh: IT

Theo ông Hải, có điều này là do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh. Giải hội tụ càng hoạt động mạnh hơn khi bị kích thích bởi áp thấp nhiệt đới và bão. Đợt mưa này sẽ bắt đầu từ chiều tối 24.7 đến hết ngày 29/7 mới kết thúc.

"Đợt mưa kéo dài lần này ở miền Bắc cũng là do tác động bởi các hiện tượng nói trên. Giải hội tụ hoạt động mạnh được kích thích bởi áp thấp nhiệt đới ở đảo Hải Nam (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) suy yếu thành vùng áp thấp đi sâu vào các tỉnh biên giới Trung Quốc Việt Nam nên những tỉnh miền núi phía Bắc có mưa rất to như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang…. đặc biệt mưa rất to ở các tỉnh biên giới.

Trong khi đó, trưa nay, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang trên đảo Hải Nam (Trung Quốc), với sức gió mạnh cấp 6, giật câp 8. Dự báo, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc, về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó chuyển sang hướng Tây đi về phía Móng Cái, Quảng Ninh và biên giới Việt-Trung, gây ảnh hưởng đến Bắc bộ và tiếp tục gây ra một đợt mưa to đến rất to.

Do đó, trong tuần này, Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp do ATNĐ đi vào và sau đó là dải hộ tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc bộ. Trong đó 3 ngày cuối tuần, từ thứ 6 tới Chủ nhật có khả năng có mưa to đến rất to, và nguy cơ ngập úng có thể lặp lại.