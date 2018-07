Mùa mưa bão, nơm nớp lo những “bom nước” treo đầu dân

“Phát hiện sớm nguy cơ gây mất an toàn” Tình hình an toàn đập trong những năm vừa qua diễn biến hết sức nghiêm trọng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực quản lý nhưng cũng rất may là chưa có sự cố ảnh hưởng đến con người. Với bối cảnh thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay, với sự điều tiết của rừng cũng suy giảm, việc đảm bảo an toàn đập luôn đòi hỏi phải có hành động cụ thể.

Chủ tịch UBND các tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình. Ông Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ NNPTNT Xây dựng phương án ứng phó Tổng cục Thủy lợi vừa có công văn gửi các Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2018. Theo đó, các Sở NNPTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn; thống kê các công trình có nguy cơ mất an toàn trong mùa lũ năm 2018; xây dựng phương án ứng phó thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Các công trình có nguy cơ mất an toàn phải báo cáo UBND tỉnh, thành phố, Bộ NNPTNT và Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai để có phương án xử lý kịp thời. Ông Nguyễn Đăng Hà – Vụ trưởng Vụ An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi