Nấm rơm tăng giá lên 60 ngàn/ký, nhà nông miền Tây thêm tiền

Tại nhiều địa phương ở miền Tây như TP. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang..., giá nấm rơm tăng từ 5.000-15.000 đồng/ký, đạt mức cao 60.000 đồng/ký khiến nhiều hộ làm nghề trồng nấm phấn khởi bởi có thêm khoản tiền.

Giá nấm rơm tăng mạnh khiến người trồng nấm ở các tỉnh miền Tây có thêm thu nhập.

Gần đây, giá nấm rơm trên thị trường đã tăng khoảng 5.000-15.000 đồng/ký so với cách nay 2 tháng. Tại nhiều quận, huyện ở TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận như: An Giang, Đồng Tháp… nấm rơm tròn được nhiều nông dân bán cho thương lái ở mức 50.000-60.000 đồng/ký, còn nấm dài (nấm dù) có giá khoảng 40.000 đồng/ký.

Nấm rơm sản xuất tại ĐBSCL không chỉ phục vụ nhu cầu tại chỗ mà còn tiêu thụ tại thị trường TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác trong nước.

Giá nấm rơm tăng chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ tăng và ảnh hưởng bởi các chi phí sản xuất đầu vào tăng như: giá rơm nguyên liệu, giá nhân công tăng…

Ngoài ra, gần đây nguồn cung nấm rơm tại nhiều địa phương giảm so với trước do nông dân giảm sản xuất nấm rơm vì trước đó giá bán thấp và năng suất nhiều diện tích trồng nấm cũng bị giảm do ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nắng thất thường.