"Ngả mũ" trước lão nông trồng lúa trăm vụ trăm trúng

(Dân Việt) Nhờ cần cù học hỏi kinh nghiệm, chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên kết trong sản xuất, lão nông Thiều Văn Hải (ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thu tiền tỷ mỗi năm từ cây lúa.

Lập nghiệp từ… 1.500m2 đất

Nhìn vào cơ ngơi của gia đình ông Hải hôm nay, ít người biết rằng ông từng lập nghiệp từ 1.500m2 đất cha mẹ cho. Ông Hải nhớ lại, gia đình ông nghèo lắm, cha mẹ ông đều là nông dân, nhà lại đông con. Vì cuộc sống mưu sinh, ông phải phụ cha mẹ lao động vất vả để nuôi đàn em nhỏ.

Lúa giống của ông Hải được đông đảo bà con nông dân đón nhận và doanh nghiệp đặt hàng sản xuất. Ảnh: H.C

Với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, năm 2011 và 2012 ông liên tục được UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen. 2013 ông vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Và năm 2018 này ông được T.Ư Hội NDVN bình chọn là 1 trong 63 điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc.

Gia đình nghèo, đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng ông cũng không dám mơ đến việc cưới vợ. Hơn 30 tuổi thì có một cô giáo, gần nhà vì thấy ông hiền lành, hiếu thảo và chịu thương, chịu khó nên đã đồng ý về làm vợ ông với vài mâm cơm đạm bạc.

Ngày ra riêng, cha mẹ cho ông 1.500m2 đất để hai vợ chồng canh tác. Hàng ngày vợ ông Hải đi dạy học, còn ông tận dụng 1.500m2 đất chia ra làm ruộng một phần, phần còn lại cất ngôi nhà tạm. Ngoài làm ruộng, ông còn tranh thủ mượn hoặc thuê những khoảnh đất trống của bà con để trồng rau màu, lúa. Đến năm 1995, ông tích cóp tiền mua được 5 công đất đầu tiên.

Xác định làm nghề nông muốn thành công phải biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên từ ngày đầu lập nghiệp đến nay ông luôn bám sát Hội ND ấp, xã để được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các hội thảo về cây lúa, các đợt tham quan… Có kỹ thuật ông mướn thêm đất canh tác, rồi lại tích lũy vốn, vay thêm vốn ngân hàng mua thêm đất. Với cách làm đó, đến nay ông Hải đã có 6,6ha đất ruộng và hơn 1,5ha vườn.

Nói về kinh nghiệm trồng lúa trăm vụ trăm trúng, ông Hải chia sẻ: “Tôi luôn học hỏi chuyển giao khoa học kỹ thuật, trên cánh đồng của tôi luôn áp dụng các kỹ thuật như: Mô hình sinh thái (ruộng trồng lúa, bờ trồng hoa), cấy nấm vi sinh, áp dụng “1 phải, 5 giảm” “3 giảm 3 tăng”… Để hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí đầu vào, hạt lúa sạch đủ điều kiện thương lái, bán được giá cao. Từ đó tăng lợi nhuận cao, mới có tích lũy mua thêm ruộng đất”.

Ngoài ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, ông còn nghiên cứu đặc điểm từng giống lúa, thời tiết từng mùa vụ, giá cả thị trường… để mỗi mùa vụ ông trồng đều trúng mùa, lúa chất lượng và giá thành cao.

Ông chia sẻ: “Vụ đông xuân xác định là vụ chính thì trồng các giống lúa chất lượng cao Zasmine, Đài Thơm 8, RVT; vụ xuân hè thì giống 50404, lúa 2018, dễ trồng; vụ thu đông thì giống 5451, chống ngã đổ, hạn chế thất thoát…”.

Liên kết sản xuất bền vững

Ngoài sản xuất lúa, ông Hải còn tận dụng vườn trồng cây ăn trái, ao nuôi cá để gia tăng thu nhập. Ảnh: H.C

Thành công về sản xuất lúa hàng hóa nhưng theo ông Hải chia sẻ bí quyết làm giàu là nhờ phần lớn từ sản xuất lúa giống theo hợp đồng bao tiêu với các công ty, chứ không phải riêng lúa hàng hóa.

Ông Hải cho biết: “Sản xuất lúa liên kết với công ty, tôi rất yên tâm đầu ra vì biết trước giá cả. Khi có bao tiêu, nông dân sẽ yên tâm chăm sóc, mạnh dạn đầu tư và mình có thể tính toán rõ được lợi nhuận. Đặc biệt sản xuất lúa giống giá sẽ cao hơn lúa hàng hóa từ 1.000 - 1.500 đồng/kg”.

Ông Hải nhớ lại, ban đầu để giảm chi phí đầu vào ông tự làm lúa giống để phục vụ cho việc sản xuất của mình. Vì theo ông, quê ông thuộc vùng sâu nên việc đi lại mua bán rất khó khăn, việc sản xuất lúa từ lúa giống do chính mình làm ra thì đảm bảo chất lượng hơn mua trôi nổi bên ngoài. Thấy ông làm lúa trúng, bà con xung quanh xin chia lại lúa giống để trồng và ai cũng trúng mùa.

Đến năm 2012 được sự tín nhiệm của bà con, ông thành lập hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hải Thành với 20 thành viên. Thành lập HTX, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, ông Hải là người tiên phong liên kết với Công ty TNHH ADC nhằm cung ứng vật tư nông nghiệp cho gia đình và các xã viên. Nhờ vậy nông dân sẽ tiết kiệm được khoảng 400.000 đồng/vụ/công khi mua phân trực tiếp từ công ty thông qua HTX.

Không những làm giàu cho bản thân, ông Hải còn quan tâm tới việc vận động các xã viên, nông dân cùng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo ông Hải, ban đầu khi tuyên truyền bà con giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lượng hạt giống gieo sạ, nhiều người còn rất e ngại, nhưng ông không bỏ cuộc, cứ tiếp tục vận động, dần dần bà con cũng nghe theo.

Về việc sản xuất lúa giảm giá thành, tăng lợi nhuận, ông Hải phấn khởi nói: “Điều đáng mừng nhất là hiện tôi và các xã viên đã giảm lượng hạt giống gieo sạ xuống đáng kể. Nếu trước đây sử dụng khoảng 220kg giống/ha thì nay chỉ sử dụng khoảng 120kg/ha, trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm nữa, đồng thời áp dụng sạ hàng toàn bộ”.

Ngoài sản xuất lúa thương phẩm, ông Hải còn quy hoạch 4ha của HTX, trong đó ông có 3ha để sản xuất lúa giống, nhằm phục vụ nguồn giống chất lượng, giảm được chi phí cho các xã viên và cung ứng lúa giống theo đơn hợp đồng của công ty.

Với 6,6ha đất sản xuất lúa, nhiều năm liền gia đình ông Hải thu về mỗi năm gần 500 triệu đồng (sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng). Ngoài ra, ông Hải còn tăng gia sản xuất bằng cách tận dụng các bờ bao ruộng, diện tích vườn tạp để trồng màu, nuôi gà, vịt, mỗi năm thu thêm khoảng vài chục triệu đồng.

Riêng 3 năm trở lại đây, nhờ ký hợp đồng sản xuất thêm lúa giống cho các công ty và cung ứng thuốc bảo vệ thực vật cho xã viên mà mỗi năm ông thu nhập gần 2 tỷ đồng (trừ chi phí còn lợi nhuận trên 1 tỷ đồng).

Ông Trần Quốc Trung - Chủ tịch Hội ND huyện Châu Thành A, nhận xét: “Anh Thiều Văn Hải là một tấm gương ND tiêu biểu cho tính cần cù, hăng say lao động. Dù là một ND thuần túy nhưng anh Hải rất chịu khó học hỏi khoa học kỹ thuật, biết liên kết sản xuất tạo sự an toàn, hiệu quả trong làm ăn”.