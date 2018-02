Ngắm hàng triệu cành hoa lan Mokara chờ người Sài Gòn mua chưng Tết

(Dân Việt) Từ nay đến 30 tết, hàng triệu cành lan mokara sẽ được cắt bán ra thị trường để phục vụ dịp tết nguyên đán 2018 với giá bán cao từ 30-40% so với tết năm ngoái.

Hàng triệu cành lan mokara cắt cành vẫn chờ xuất bán từ nay đến 30 tết (Ảnh: Quốc Hải)

Anh Nguyễn Văn Nhựt, chủ vườn lan Ngọc Tuyết (ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi) cho biết, năm nay do hoa ở Đà Lạt nở sớm nên thị trường lan mokara cắt cành ở các nhà vườn trên địa bàn huyện Củ Chi “đắt hàng” hơn những năm trước. Theo ước tính, giá trị xuất bán dịp tết năm nay cao hơn 30-40% so với năm trước.

“Tôi trồng khoảng 4,5ha lan mokara cắt cành nên từ 24 - 25 tết đến nay đang tập trung cắt bán ra thị trường. Trong đó, thị trường miền Bắc chiếm khoảng 40%, thị trường miền Trung khoảng 30%, còn lại ở miền Nam. Từ nay đến 30 tết, vẫn còn khoảng 1,5ha lan chưa cắt sẽ được gấp rút cắt bông xuất bán đáp ứng nhu cầu thị trường”, anh Nhựt nói.

Theo ghi nhận của Dân Việt, đến thời điểm hiện tại (28 tết), nhà vườn ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi vẫn còn khá nhiều lan mokara cắt cành chờ xuất bán. Chị Lê Thị Mỹ Trinh (xã Xuân Thới Thượng), cho biết, năm nay thị trường hoa lan ở Đà Lạt nở sớm trong khi một số tình miền Bắc thì không nở hoa nổi vì quá lạnh. Thế nên đây cũng là cơ hội của người nông dân trồng lan tại Hóc Môn, Củ Chi...

“Từ hôm 20 tết đến nay gia đình cũng cắt được khoảng 10.000 cành hoa với giá cao hơn khoảng 30% so với bình thường. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại trong vườn cũng còn khoảng 5.000 - 6.000 cành chờ thương lái đến mua”, chị Trinh cho biết.

Được biết, mô hình “Kỹ thuật trồng lan mokara cắt cành” với các giống như M.Bangkhuntien, M.Jack Kuan Pink, Mok.Fulmoon, Mok.Kiti… đã được triển khai từ giữa tháng 8.2016 đến nay, thu hút nhiều hộ nông dân các địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi tham gia, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng ngắm vườn hoa lan mokara cắt cành vẫn khoe sắc rực rỡ ngày 28 tết.

Sắc vàng vẫn phủ vườn lan mokara chiều 28 tết

Giá bán dịp tết này sẽ tăng khoảng 30-40% so với tết năm ngoái

Người dân ngoại thành TP.HCM có mùa hoa lan "được mùa được giá" khi thời tiết các xứ hoa khác bất thường khiến hoa nở sớm hoặc nở muộn

Từ nay đến 30 tết, anh Nguyễn Văn Nhựt vẫn còn khoảng 1,5ha lan chưa cắt sẽ được gấp rút cắt bông xuất bán đáp ứng nhu cầu thị trường...