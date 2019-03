Ngăn dịch tả lợn châu Phi: Tăng kiểm soát tại chỗ

(Dân Việt) Cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của Cục Thú y đã có buổi kiểm tra và làm việc về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại Hải Phòng.

Dịch diễn biến phức tạp

Hiện DTLCP đã xuất hiện ở 7 tỉnh, thành phố, mới nhất là tỉnh Hải Dương phát hiện có ổ dịch. Cụ thể, DTLCP được phát hiện trên đàn lợn tại hộ chăn nuôi ông Hoàng Văn Chinh ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Sáng 2.3, các cơ quan chuyên môn thú y Trung ương và địa phương đã tiêu hủy 90 con lợn của gia đình ông Chinh, đồng thời tiến hành lấy mẫu, cho tiêu hủy lợn tại hai trại kế bên để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, tổ chức tiêu độc, sát trùng, lập vành đai, chốt kiểm soát dịch bệnh theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và đoàn công tác kiểm tra tình hình chống dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng. Ảnh: T.L

Như vậy, hiện nay đã có 7 tỉnh, thành xuất hiện DTLCP, gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam và Hà Nội.

Chiều 2.3, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm hỏi, động viên hộ anh Vũ Văn Quyết, trú tại thôn 2, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng – là 1/37 hộ có lợn phải xử lý tiêu hủy do nhiễm DTLCP, với số lượng 30 con.

Anh Quyết chia sẻ: "Gia đình tôi có nguồn thu nhập chính từ chăn nuôi lợn từ những năm 2009 đến nay. Việc duy trì sản xuất cũng nhờ vào sự hỗ trợ vốn của ngân hàng. Gần 10 năm chăn nuôi gia đình chưa bao giờ gặp dịch bệnh hay tổn thất lớn như đợt dịch này. Ước tính thiệt hại của gia đình lên tới hơn 100 triệu đồng".

Tính đến ngày 2.3, tại địa bàn TP.Hải Phòng đã có lợn nuôi của 37 hộ nhiễm DTLCP, ở các xã Chính Mỹ, Liên Khê, Lưu Kiến, Đông Sơn, Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) và xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng. Số lợn bắt buộc phải tiêu hủy từ ngày 23.2 đến ngày 1.3 là 424 con.

Tại buổi làm việc với hộ anh Quyết và lãnh đạo địa phương, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, hiện DTLCP đã bùng phát trên nhiều tỉnh thành và diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy, TP.Hải Phòng đã rất quyết liệt và hướng dẫn người dân chăn nuôi xử lý rất tình huống rất tốt khi có dịch bệnh.

Cụ thể, công tác vệ sinh khu chuồng nuôi, đường làng ngõ xóm đều được hướng dẫn và xử lý đúng quy định. Tới đây, khi cơ quan chuyên môn công bố tuyệt đối an toàn, không còn nguy cơ tái dịch, người chăn nuôi mới tái đàn lợn nhằm tránh rủi ro.

TP.Hải Phòng đã lập các chốt chặn để ngăn vận chuyển lợn ra khỏi vùng dịch. Ảnh: T.P

Hiện đã có hiện tượng người dân vận chuyển lợn từ miền Bắc vào miền Nam tiêu thụ để hưởng chênh lệch giá, do đó, nếu không có chính sách hỗ trợ người dân phù hợp và kịp thời thì rất dễ xảy ra tình trạng giấu dịch để bán tháo lợn bệnh ra thị trường.

Tăng kiểm soát tại chỗ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, để kiểm soát và ngăn chặn bệnh DTLCP, khâu tiêu hủy lợn nhiễm bệnh vô cùng quan trọng.

Ngoài tiêu hủy tập trung tại chỗ, tránh lây lan, người dân tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tuân thủ những quy trình như: Đào hố chôn lấp phải đúng theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới là sâu 3m, xa nguồn nước chung, xa khu dân cư, sử dụng vải bạt hoặc nylon bao xung quanh và sử dụng vôi cục, sau đó mới được đưa lợn chết xuống chôn…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp tục động viên người chăn nuôi yên tâm về chính sách hỗ trợ và đề nghị Hải Phòng cũng như các tỉnh đang có dịch bằng nhiều kênh nhiều nguồn khác nhau sớm có chính sách hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy, giúp bà con ổn định tâm lý, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ có lợn bị tiêu hủy yên tâm chuyển hướng sinh kế mới.

Bộ NNPTNT đang đề xuất Chính phủ và các bộ ngành sớm ban hành các chính sách hỗ trợ thêm cho người chăn nuôi ngoài Nghị định 02 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết: Một số hộ dân bị tiêu hủy lợn ngày 22.2 đã nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị định 02 của Chính phủ là 38.000 đồng/kg hơi. Các hộ dân có lợn phải tiêu hủy tiếp theo cũng sẽ sớm nhận được hỗ trợ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, mức hỗ trợ theo Nghị định 02 hiện nay còn thấp so với giá lợn hơi trên thị trường, do đó kiến nghị chính sách hỗ trợ đối với những hộ phải tiêu hủy lợn không áp dụng cào bằng. Cụ thể, mức hỗ trợ tiêu hủy lợn nái nên tăng thêm 1,8 - 2 hệ số so với mức hỗ trợ chung hiện nay.

Theo khảo sát của phóng viên, giá lợn hơi hiện nay tại các tỉnh miền Bắc dao động từ 41.000 – 43.000 đồng/kg, các tỉnh phía Nam dao động từ 50.000-52.000 đồng/kg.